Une tradition nordiste

Pour ce rendez-vous des 9, 10 et 11 juin, plus de 50 artistes aux genres musicaux très différents seront au rendez-vous. La promesse comprend la présence d’une dizaine d’artistes internationaux, de trois orchestres symphoniques et compte notamment une quinzaine de récitals.

Cinq lieux lillois pour ces trois jours dont Notre-Dame de la Treille. ©Com.

Outre le Nouveau siècle qui se veut centre névralgique, le festival se délocalisera en quatre autres lieux lillois: le conservatoire, la gare Saint-Sauveur, la cathédrale Notre-Dame de la Treille ainsi qu’un point de chute original unique, le vendredi, de 14 à 17 h 15, sur le parvis des Archives départementales du Nord, avec un carillon portatif de Douai à destination des publics scolaires mais où chacun devrait y prendre bien du plaisir !

Une composition unique de Molécule

Lille Piano(s) Festival, c’est de l’éclectisme à l’état pur, allant du classique (avec, par exemple, les Variations Golberg jouées… à la guitare par Thibaut Garcia et Antoine Morinière – le festival les a programmés après avoir été sous le charme de l’une de leurs prestations sur France Musique – Conservatoire, le dimanche, 17 heures) au jazz (notamment avec la pointure Éric Legnini, au Nouveau siècle, le samedi, à 22h30) en passant par des musiques actuelles.

Ce dimanche, à 17 heures, au Conservatoire, Thibaut Garcia et Antoine Morinière proposeront un récital original puisqu’ils l’interpréteront à la guitare. Ils vous donnent rendez-vous autour des Variations Goldberg. ©Lille Piano(s) Festival

Concernant les musiques actuelles justement, l’événement en démontrera l’intérêt dès l’ouverture (vendredi, 21 heures, Nouveau siècle), avec l’artiste Molécule.

"Ce festival est aussi l’occasion de s’ouvrir, notamment avec un fil rouge qu’est la musique électronique depuis quelques éditions. Cette fois, nous avons passé commande auprès de Molécule. Il aime créer en extérieur, dans le grand Nord: il enregistre des sons de la nature pour les recréer de façon électronique. Il avait notamment placé ses micros sur le Vendée Globe pour capter les bruits et les reproduire numériquement.

Pour nous, il est venu quasiment durant deux ans enregistrer des bruits, des sons au cœur même de l’orchestre. Il est ensuite retourné chez lui, en Normandie, composer avec ses instruments, menant à une partition. C’est la Symphonie n° 1 "Quantique" qu’il dévoilera et que l’Orchestre national de Lille jouera sous la direction de son chef, Alexandre Bloch" (vendredi, 21 heures, Nouveau siècle), s’enthousiasme l’équipe organisatrice. Cette preuve d’ouverture démontre bien qu’on ne vit pas sur la lune !"

L’Orchestre national de Lille dirigé par Alexandre Bloch, le directeur musical. ©ÉdA

Un cycle Chopin

Pour la partie plus classique, l’édition 2023 fera la part belle à Frédéric Chopin. "C’était important de revenir à un socle, avec le prince du piano et des poètes !", insiste l’organisation.

Durant toute la journée du samedi, il n’y en aura que pour l’artiste polonais, avec notamment l’intégrale des Nocturnes, (conservatoire, de 11 heures à 12 h 30), par Bruno Rigutto qui fait son retour sur le festival.

Jean-François Zygel fixe deux rendez-vous: l’un en solo, le samedi, puis avec André Manoukian, le dimanche. ©Com.

Ce jour-là, au Nouveau siècle, Jean-François Zygel qu’on ne présente plus proposera un récital piano/voix (18 heures).

La journée se clôturera par l’âme des lieux, Jean-Claude Casadesus, et l’orchestre national de Lille qui officieront dans le cadre de la Ballade n° 1 et Concerto n° 2 par Kotaro Fukuma.

Le dimanche, M. Zygel reviendra avec une autre personnalité médiatique, André Manoukian, pour un autre récital piano/voix intitulé "Entre duel et duo", loin de Chopin, cette fois.

"Un duo improvisé, de Bach à Duke Ellington. Ce sera très ludique, divertissant mais qui se reposera sur des bases très sérieuses !" (Nouveau siècle, 16h30-17h30).

Plus tard dans la soirée, (Nouveau siècle, 20 heures), c’est notre pays qui assurera le concert de clôture. "Nous sommes très heureux d’accueillir l’orchestre symphonique d’Anvers dirigé par Elim Chan. Trois œuvres seront interprétées: Glinka (ouverture de Rouslan et Ludmila), Scriabine (concerto pour piano) et Rimski-Korsakov (capriccio espagnol)."

Deux pépites burlesques jubilatoires au piano

Ciné-concert ©Com.

On peut encore pointer un ciné-concert hilarant avec deux grands classiques du comique muet accompagnés au piano par l’un des plus brillants pianistes de jazz français, Paul Lay:

– "La Maison démontable" de Buster Keaton ;

– "Charlot fait une cure" de Charlie Chaplin (vendredi, dès 22h30, Nouveau siècle).

À destination du jeune public dès 5 ans, un concert imagé sera proposé le dimanche matin (Nouveau siècle, 10h30): le conte musical écologique "Ce que murmure la mer" par le duo Jost-Costa. L’occasion d’un accompagnement au piano de La Mer de Debussy et Le Sacre du printemps de Stravinsky.

(0033) 3 20 12 82 40 – lillepianosfestival.fr