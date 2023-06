Jolie expo pour les 25 ans de Cartafana à Mouscron

Il est toujours agréable, voire émouvant, d'ouvrir un vieil album, de compulser d'anciennes photos nous replongeant dans des souvenirs d'un autre temps. Cette émotion vous est proposée par le Cercle cartophile Cartafana qui a monté, à l'occasion de ses 25 ans, une exposition-souvenir faite d'affiches, d'extraits de presse et surtout de photos anciennes, liées à l'histoire de l'entité. Si on y retrouve des vues d'usines et d'établissements d'un autre siècle, les villages ne sont pas oubliés avec, par exemple, la tuilerie Damide à Dottignies, la ferme de la Botte de Lin à Luingne ou encore un bus de la Herseautoise.