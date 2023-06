Ce samedi, en fin de matinée, les secours ont déboulé en nombre au Mont-à-Leux.

La police hurlue a été amenée à fermer le tronçon de la Grand-rue entre la frontière et la rue de la Plaquette, facilitant le déploiement de pompiers et d’ambulanciers venus de Mouscron, d’Evregnies et de Tournai.

Un incendie s’est en effet déclaré à l’étage du n° 149.

Le couple d’occupants emmené à l’hôpital

L’incendie était localisé dans le bas de la Grand-rue. ©ÉdA

"Lorsque nous arrivons sur place, nous constatons de la fumée à hauteur du premier étage et des combles. Les deux occupants avaient déjà réussi à sortir via l’arrière du bâtiment. L’une des deux personnes a été fortement intoxiquée par les fumées.

Par mesure de sécurité, elles sont parties toutes les deux à l’hôpital", indique le lieutenant Duhez à la coordination de l’intervention.

Le plafond est noir de suie mais les dégâts sont essentiellement limités à la cuisine. ©ÉdA

L’incendie était localisé au niveau de la cuisine du 1er étage.

"On a pu procéder rapidement à l’extinction du feu dont la cause est accidentelle.

Les dégâts sont circonscrits uniquement au niveau de la cuisine, dans une seule pièce donc.

Il a fallu faire une ouverture en toiture afin de permettre l’évacuation des fumées."

Une autopompe et une auto-échelle d’Evregnies, une autopompe de Tournai ainsi qu’une citerne se sont déployés. Ores est également descendu sur les lieux.

Il était un peu plus de 13 heures lorsque les secours ont quitté le site sinistré.