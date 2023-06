Cette passoire énergétique décrépite n’est aujourd’hui plus digne d’accueillir prioritairement les jeunes du réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement (et d’autres réseaux, s’il reste de la place).

La cérémonie inaugurale sur le parvis de l’internat, ce vendredi matin. Ici, au micro, Frédéric Hinnekens, administrateur du site ©ÉdA

Un bâtiment flambant neuf a été inauguré ce vendredi matin dans l’ombre de son prédécesseur, pour le plus grand plaisir de Frédéric Hinnekens, administrateur d’un site qui n’assure pas que de l’hébergement.

Adieu l’ancien internat datant d’une autre époque (la tour visible à l’arrière-plan). Après un peu plus de deux ans de travaux, le nouvel internat autonome peut désormais accueillir une centaine de jeunes de tous horizons. ©ÉdA

"Les internats, c’est aussi la première école des devoirs !", sourit-il en parlant de son "grand hôtel familial faisant travailler 14 personnes", tout en évoquant un espace cultivant "les liens affectifs et sociaux, la tolérance, la neutralité, l’émancipation…"

Concrètement: sur plus de 3000m2 de surface bâtie, on fait face à deux volumes reliés par un patio apportant une séduisante luminosité.

La découverte du tout nouveau réfectoire dans le bâtiment en plain-pied. ©ÉdA

Le plain-pied concentre le hall d’accueil, la cuisine et le réfectoire polyvalent tandis que le second bâtiment magnifiquement bardé de bois, s’élevant sur trois niveaux, rassemble la partie administrative, les espaces d’étude et d’activités ainsi que les chambres.

Pour ce dernier point, le site est adapté aux réalités actuelles: adieu le dortoir, place à des chambres d’un, deux et quatre lits, pour un nombre total de 106 couchages.

Nul doute que le site devrait faire le plein, lui qui a perdu la moitié de ses occupants avec la dernière faillite de l’Excel et donc le départ des jeunes sportifs…

La réalité correspond bien à la promesse… si pas mieux! ©ÉdA

Prolongez l’information dans L’Avenir Wallonie picarde de ce samedi 3 juin 2023.