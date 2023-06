Les boulettes ont eu droit à leur coupe du monde, à Mouscron

La recette du succès: du sérieux nappé de folklore

18H, vendredi dernier: les 8 équipes ou candidats, issus de Mouscron même, de Neuville-en-Ferrain ou encore de Tournai sont déjà "sur le pied de la taque" dans la cuisine arrière. Tour à tour, ils se doivent de préparer des boulettes culinaires à la viande, au poisson ou végétariennes qui ne peuvent excéder 4 cm de diamètre et qui doivent impérativement être accompagnées d’une sauce. Dans la salle du café, pendant ce temps, s’installent les premiers supporters-goûteurs. Rapidement, le monde arrive, l’ambiance monte. L’appel aux boulettes, sur fond musical créé pour l’événement, se fait chaque fois plus pressant pour les compétiteurs ! "Chaque arrivée de boulettes est un moment intense de joie, d’encouragement avant de passer à la dégustation, livre Olivier Delbecq, l’un des responsables. Mais n’allez pas croire que ce concours n’est qu’une"mascarade culinaire"! Notre jury, composé de 5 personnes issues de l’horeca notamment, déguste avec sérieux chaque boulette avant d’attribuer les prix du jury et de l’originalité ; les personnes présentes, quant à elle, attribuent le prix du public."

Victoire "normande"

À l’issue de cette originale "Coupe du monde", le 1er prix a été attribué à l’équipe (mouscronnoise) Normandie pour sa savoureuse "Balle perdue de Normandie" préparée avec un cœur de Livarot et une sauce crémée aromatisée au Pommeau. Les 2e et 3e prix sont respectivement revenus à deux cuisiniers, Julien et Mickaël, du restaurant "Grand Central", et Vincent, Thierry et David, employés au Colruyt. Ces derniers ont également le prix du public. Enfin, le prix de l’originalité est revenu à Magalie Cacchia, de Neuville-en-Ferrain. Tous seront gâtés grâce à de généreux sponsors régionaux, recevant paniers garnis, bons d’achat et autres délices divers.

Olivier Delbecq souligne encore l’ambiance chaleureuse qui a régné tout au long de la soirée, ainsi que l’excellent niveau de cette quatrième édition. La Coupe 2024 est d’ores et déjà en point de mire !