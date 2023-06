Pas de subsides en 2023 pour La Prairie, à Mouscron : "une punition pour l’ASBL"

La raison ? Les deux structures ont les reins solides et assez d’argent dans les caisses pour assumer une année sans subvention, selon Ann Cloet.

Une décision impopulaire, y compris au sein de la majorité. Mathilde Vandorpe (chef de groupe Les Engagés) s’en était publiquement offusquée lors du conseil communal de novembre 2022, en sa qualité de présidente du Foyer Tibériade. Ce que les élus de l’opposition (et la députée Vandorpe) reprochaient au Collège communal, c’était aussi la forme avec laquelle la décision aurait été prise, "à l’unilatérale, sans consulter les ASBL", déplorait notamment le groupe Écolo.

Six mois plus tard, c’est un rétropédalage en règle, mais uniquement pour le Foyer Tibériade !

La structure d’accueil pour les personnes handicapées aura bien droit à son enveloppe annuelle de 13 000 euros. D’autres structures comme Auti Bol d’Air ou la Maison Médicale Dispens’air recevront également un subside.

Et pour La Prairie ? Rien, nada, oualou ! "C’est une punition pour l’ASBL, pour les 30 personnes qui y travaillent et pour le boulot magnifique qu’ils effectuent depuis 40 ans", estime Alexandre Ameloot (Écolo).

"Un effort ponctuel"

Il n’en fallait pas plus pour que Mathilde Vandorpe remette de l’huile sur le feu. "Les ASBL sont essentielles à la vie mouscronnoise. Je suis heureuse que la modification budgétaire que l’on vote ce soir rétablisse les incohérences de la fin 2022. Mais je regrette qu’aucune solution n’ait été trouvée pour la Prairie". La conseillère des Engagés estime qu’il s’agit d’un mauvais signal pour "assurer la survie du personnel" et pour les "projets développés" par l’association.

La réponse de Brigitte Aubert a fusé. "2023 est une exception. La Prairie a accepté de faire cet effort ponctuel mais bénéficiera à nouveau d’un subside l’an prochain", confie la bourgmestre.

La Ville se justifie en brandissant la carte des travaux, dans un bâtiment qui n’appartient pas à l’association. "C’est la commune qui est propriétaire de la ferme. C’est la commune qui va mener et payer le chantier de remise aux normes", poursuit Brigitte Aubert.

"La Ville fera plus de 60 000 euros de frais pour réaménager les bâtiments de l’ASBL. Le Collège s’y engage. Mais il n’est pas question de fragiliser La Prairie. Cet effort ne leur sera demandé qu’en 2023 et nous continuerons de les soutenir et de les accompagner comme nous l’avons toujours fait", précise Ann Cloet.

Reste la question de la transparence du dialogue mené avec La Prairie. Les justifications de la majorité ont à peine convaincu Mathilde Vandorpe et le groupe Écolo. Le PS et le conseiller de Mouscron Populaire ont préféré s’abstenir.