La brasserie De Ranke en vedette du Beer Lovers Marathon de Liège: "Notre brasseur Casey termine 15e après 15 dégustations"

Fantasque et hyperactif, Casey était l’un des 17 membres de la " XX Runner ", une équipe de marathoniens créée spécialement pour l’épreuve liégeoise. "De Ranke fait partie des sponsors du Beer Lovers Marathon depuis quatre ans. Cette année, on voulait s’impliquer davantage dans l’organisation en tenant nous-même le stand dédié à notre brasserie", explique Jean-François Damien, le commercial de la brasserie dottignienne.

Beers Lovers Marathon, c’est 42,195 kilomètres, comme son nom l’indique. Mais en plus de parcourir la distance reine, les participants peuvent choisir de s’arrêter sur quinze stands différents pour déguster les quinze bières partenaires de l’événement. Et il y a du lourd (Chouffe, Bertinchamps, Chimay, Val-Dieu, etc).

©-De Ranke

De quoi slalomer et couper la ligne d’arrivée avec un peu plus de 42 kilomètres dans les jambes. Les premiers font la course pour gagner, sans trop s’arrêter. Mais comme les participants du marathon du Médoc (où le vin coule à flots), l’esprit de l’épreuve qui se déroule dans la cité Ardente est ailleurs. Casey l’a parfaitement intégré. "Notre américain est un sportif émérite. Il court et il court bien", reprend Jean-François Damien. "Sur les 1 600 coureurs au départ, il termine 15e, en s’arrêtant à chaque stand pour goûter toutes les bières partenaires." Y compris celle qu’il brasse et qu’il connaît si bien.

Résultat ? 15 pintes englouties et 42,195 kilomètres parcourus en moins de 4h.

©-De Ranke

Les autres membres de la "XX Runner" (clin d’œil à la XX Bitter de chez De Ranke) n’ont pas à rougir. La délégation mouscronnoise a mis l’ambiance et porté fièrement les couleurs de la brasserie dottignienne. "Le Beer Lovers Marathon, c’est la fête en même temps que le sport. Pour nous, c’est un moment convivial, un instant de partage. "

Une définition qui va comme un gant à la cité des Hurlus, qui sait se faire remarquer partout où elle passe ! "L’an prochain, on aura une équipe encore plus importante. Je mise sur trente coureurs", promet Jean-François Damien.