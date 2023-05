Dans son discours d’ouverture, le président, Luc Pirson a retracé l’histoire de ce mouvement dont on trouve trace à la fin du XIXe siècle à Mouscron et le témoignage du premier président de la Maison de la laïcité, feu Roger Douterluigne, qui a coordonné cette fête en 1937. Ce n’est toutefois que dans les années 70 que la fête laïque, comme dans tout le pays, prit son format actuel, suivant l’évolution et l’organisation du mouvement laïque en Belgique.

À Mouscron, la première fête laïque a ainsi été organisée en 1972.

"Un grand pas"

Cette année, le spectacle était orchestré par l’artiste mouscronnois Pierre Haezaert. Il était composé de morceaux de musique et chantés par Les Bizon Blood ainsi que de petits sketches humoristiques joués par des amis.

À la suite de cette partie récréative, devant l’assemblée, le président de la Maison de la laïcité a rappelé que "l’entrée dans l’adolescence, c’est faire un grand pas, rentrer à l’école secondaire, continuer à acquérir des connaissances et, petit à petit, se doter de pouvoirs et de devoirs: liberté, égalité et solidarité pouvant résumer les valeurs de la laïcité que les jeunes doivent continuer à développer pour pouvoir changer le monde, assurer un vivre-ensemble toujours meilleur et être de véritables citoyens du monde".

Cette 50e fête était également marquée d’un fait inhabituel: une enfant a participé à la célébration du passage de l’enfance à l’adolescence.

Ensuite, les participants se sont retrouvés dans les locaux de la Maison de la laïcité où un food truck et une belle ambiance guinguette ont contribué à assurer la suite de cette journée festive.