Écrite par Jérôme Hauptman (Haup Studio) et mise en scène par Claudia Bruno, la troupe mêle plusieurs demandeurs d’asile du Refuge et d’autres comédiens amateurs du cru, via le théâtre action. "Un des objectifs du projet est de s’unir autour du théâtre afin de répondre au besoin de réconciliation et de cohésion sociale dans le quartier Fedasil Mouscron et de la ville de Mouscron, de faire rencontrer ces différents publics au travers d’ateliers, d’animation et de discussions afin de (re)créer un dialogue, ouvrir un espace propice aux échanges et faire émerger de l’inclusion. Le théâtre et plus particulièrement le théâtre-action et la création scénique sont des outils formidables qui répondent parfaitement à cette situation", explique l’auteur de la pièce. "Le théâtre action permet de faire émerger des débats et s’attache à ce que soit prioritaire la parole des gens écartés par le système dominant. De ce fait, un projet de théâtre action fait sens dans une situation conflictuelle comme celle entre les mouscronnois et les demandeurs d’asile de Fedasil Mouscron. "

Le processus de création a duré plusieurs mois. Après une analyse démographique et sociologique de la population mouscronnoise sont venus les moments de rencontre et d’échange avec les exilés qui vivent au Refuge, les voisins, les collaborateurs du centre, le secteur culturel ou encore les associations locales.

Le tout pour nourrir la phase 3, celle de la création via des ateliers.

Le résultat sera à découvrir le samedi 27 mai à 20 heures au Centre culturel Marius Staquet.

Renseignements et inscription: 056.860.150 https ://www.billetweb.fr/racines1