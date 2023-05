Les Cracks à Mouscron: une bien belle saison de dons et un 15e apéro, ce dimanche 28 mai

"L’apéro le plus long", source des aides.

Bien des Mouscronnois le savent, pour s’y être rendus les années précédentes: parmi les activités des Cracks, c’est assurément l’apéritif annuel – réputé comme le "plus long apéro mouscronnois" – qui permet de tels gestes(s) ! Vous désirez aider les jeunes sportifs mouscronnois pour la saison 2023-2024 tout en vivant un moment bien convivial ? Les membres des Cracks métamorphosés en barmen et serveurs vous convient à leur 15e apéro, ce dimanche 28 mai dès 11 heures ! Tournoi de pétanque (inscription et infos: 00.33.684.272.566), château gonflable et petite restauration agrémenteront ce fameux apéro !