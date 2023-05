Mouscron : les chantiers de l’ncienne piscine, de la salle des faïences & du kiosque décortiqués au conseil communal

"Quid d’une politique plus globale de rénovation et d’isolation des bâtiments publics ?" s’enquiert Simon Varrasse.

"La cellule énergie réalise un cadastre énergétique de chaque bâtiment, ainsi qu’un compte de ce que chaque édifice coûte en s’appuyant sur les factures", répond Ann Cloet. "Si l’évolution est anormale, l’objectif est de la repérer et d’agir rapidement. "

L’échevine rappelle qu’une série de bâtiments vont passer par la case rénovation dont le site Derlys, celui du Malgré-Tout ou la case remplacement de pièces énergivores, comme pour de nombreuses écoles communales.

"Où en est-on des travaux de l’ancienne piscine ?" s’interroge encore le conseiller Écolo.

"Elle est utilisée et bien utilisée ", rappelle Laurent Harduin. "Le désamiantage a été réalisé, la remise aux normes est partiellement faite. Dès septembre, la structure accueillera des bureaux. Quant à la piscine en elle-même, le souci principal que l’on rencontre concerne la verrière, au niveau du plafond. Il nous faut trouver une firme spécialisée pour la nettoyer et rendre au bâtiment son lustre d’antan. Cette contrainte provoque un retard assez conséquent, mais on ne relâche pas notre attention."

"Et pour la salle des faïences ?", demande Fatima Ahallouch.

"La faïence est attaquée par le sel. On ne peut pas retirer les carreaux naïvement sous peine de les casser. Il faut découper carreau par carreau, mais vous imaginez bien que la manœuvre prend plus de temps que prévu. C’est une mauvaise surprise de plus. Il faut patienter pour la réouverture mais on y arrivera ", répond encore l’échevin Laurent Harduin.

Encore un dossier travaux, avec le chantier du kiosque. "Quel montant pour le rénover ?" s’inquiète Simon Varrasse.

"190 000 euros pour les frais de toiture et de maçonnerie" répond Brigitte Aubert. "On espère un subside qui peut aller jusqu’à 61% via l’Agence Wallonne du Patrimoine. Mais si c’est comme pour la rénovation du Château des Comtes, je n’y crois pas trop", risque la bourgmestre.

Autre interrogation du chef de file Écolo: la Cellule de développement commercial. "Elle manque d’ambition par manque de personnel. Avez-vous prévu de recruter ?"

Décidément sollicité, Laurent Harduin précise que la Cellule développement commercial se compose d’1,5 équivalent temps-plein. "Nous aurons prochainement un mi-temps supplémentaire pour renforcer l’équipe. En attendant, un autre renfort interne s’occupe de mettre en place la foire commerciale qui se tiendra les 8 et 9 septembre. Cet été, nous aurons également un renfort étudiant", précise l’échevin du commerce.

Comme toujours, le (riche) débat s’est clôturé sur le vote. Sur le compte, Écolo, PS et Pascal Loosvelt (Mouscron Populaire) ont préféré s’abstenir avant de voter contre les modifications budgétaires n°1 pour l’exercice 2023.

En bref: plaines de jeux, voitures partagées et centre CREAVES

Parmi les autres thèmes abordés lundi soir, Kathy Valcke précise que les plaines de jeux mouscronnoises se préparent à une remise aux normes, "dont les conditions sont de plus en plus drastiques", précise l’échevine de la jeunesse.

Marie-Hélène Vanelstraete confirme qu’une station de voitures partagées (Cambio) devrait être aménagée à la fin des travaux du plateau de la gare avant, peut-être, de l’envisager à Herseaux ou Dottignies. Quant au centre CREAVES, Brigitte Aubert précise (en réponse à Fatima Ahallouch) que la ferme voisine de la SPA a bien été rachetée et que l’ASBL va se créer très prochainement.

35 000 euros seront alloués à la structure pour lui permettre de se développer rapidement.