Mouscron : deux places PMR "coincées" derrière des barrières… qui annoncent la fête de la mobilité

Du pain béni pour l’opposition, qui a rappelé la situation ubuesque vécue par une personne à mobilité réduite lors du jeudi de l’Ascension (jour du marché aux fleurs et de Dolce Vita à Mouscron). "Plusieurs barrières empêchaient l’accès à deux des trois places PMR du parking métropole", expose Sylvain Terryn (Écolo).

Le comble ? Ces barrières, posées jeudi, annonçaient une interdiction de stationnement pour le dimanche, jour de la fête de la mobilité ! De quoi provoquer le courroux de Brigitte Aubert. "On me l’a signalé, c’est inacceptable", répond la bourgmestre. "Je me demande si elles n’ont pas été déplacées volontairement. Quoi qu’il en soit, nous ferons en sorte que pareille mésaventure n’arrive plus jamais "