Un chapiteau sera installé sur la place de la Résistance. Quant au tournoi de bourles, il se jouera sur deux pistes aménagées sur les anciens pavés, au niveau du parking à côté du vieux clocher.

C’est l’école de musique qui lancera les festivités le vendredi 26 mai à 18h par le récital du chanteur Pascal Lambert. S’en suivra le premier "blind test" avec DJ Sam.

Samedi 27 mai dès 8 h, lancement des tours éliminatoires du tournoi de bourles. Dès 10 h 30 et tout au long de la journée, les prestations des musiciens: Kid’s Drum’s Battle ; Dorra & Luca ; La p’tite teuf ; Funky 6 et Vince And Friends.

Dimanche 28 mai dès 8 h, place aux tours éliminatoires. Les équipes finalistes s’affronteront à 17 h. La remise des coupes est prévue à 19 h.

Ce même jour, rebelote pour l’animation musicale avec la performance des artistes suivant: les jeunes de l’éveil musical ; Ramos & Sandrine ; la Fanfare Royale Union Musicale ; Maël Desoubry et Coroners.

Pour le tournoi de bourles ; les fiches d’inscriptions sont disponibles chez les commerçants suivants: Cuisimeubles, La Cave d’Aglaé, Librairie moderne.

PAF.: 10 €/ équipe de 4 pers. Le matériel est fourni sur place. Inscriptions via FB/Commercants.dottignies@gmail.com/ SMS ou appel au 0472 290 808.

Pour le "blind test" du Chêne de l’écureuil, infos et inscriptions: lechenedelecureuil7711@gmail.com