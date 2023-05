Après une édition du Cabaret (prévue pour soutenir le collectif) couronnée de succès en avril, La Faune repart revigorée et prête à proposer une offre musicale alternative de qualité, en plus d’une ambiance qui a peu d’égal dans la région. Namaliga Orkestar, Zwazo, Lino, Miss Betty la Rue qui t’emmerde et Émeline Tout Court (feat MC Pounz) se sont succédé sur la scène extérieure, prouvant une fois de plus toute la richesse des artistes qui passent par le Risquons-Tout. Même au cœur d’un long week-end chargé, il y a toujours de la place pour les événements à plus petite échelle…