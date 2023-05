Dolce Vita : un parfum de fleurs & d’Italie flottait sur la Grand-Place de Mouscron

Il faut dire que le protagoniste principal (le soleil) a grandement participé au parfum de Dolce Vita sur la Grand-Place et dans la Rénovation urbaine.

De parfum, il en était aussi question pour le marché aux fleurs, qui a définitivement retrouvé sa splendeur d’avant covid, comme le confirme Filip, exposant néerlandophone et fidèle de l’événement: "Ça fait du bien de revoir du monde sur la Grand-Place et de savoir qu’on ne vient pas pour rien. Depuis le covid, les marchés aux fleurs ont plus de mal à fonctionner ou à attirer du monde. Pas aujourd’hui et c’est tant mieux. " Un enthousiasme partagé par de nombreux passants.

Le bilan est donc loin de raser les pâquerettes. Raison de ce succès ? La météo, mais pas seulement. On doit aussi cet enthousiasme au regroupement de deux festivités dans un même périmètre.

La Dolce Vita (qui remplace Venise à Mouscron) a égayé l’après-midi des Hurlus. Parmi les participants, Chrismaëlle, qui déambulait dans son costume de Carnaval. Visage couvert, l’élégante vénitienne a fait forte impression, à en juger par les personnes qui l’arrêtaient à chaque pas pour poser avec elle, en photo. "Tous ces regards braqués sur nous, c’est plaisant. Ça prouve que le costume plaît", estime l’intéressée.

"J’ai passé deux ans à le confectionner et j’y mets toujours de nouvelles touches personnelles, pour ne pas parader avec le même à chaque fois. Après le covid, reprendre les défilés et retrouver la magie dans les yeux des enfants est un réel plaisir ", poursuit Chrismaëlle.

Des goûts et des couleurs qui brillent: voilà le menu d’un jeudi de l’Ascension réussi. Ciao, a presto Venezia !