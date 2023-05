Agenda Wapi: "Mouscron Moyen Âge & Merveilleux", "Sortilèges, Rue et Vous !", "Les Rencontres d’Accordéonistes", et bien d’autres activités en ce long week-end de l’Ascension !

a

1. Mouscron Moyen Âge et Merveilleux

Durant le week-end de l’Ascension, du jeudi 18 au samedi 20 mai, la cité des Hurlus enfilera sa tenue du Moyen Âge lors de la première édition de son festoiement "Mouscron: Moyen Âge et Merveilleux".

Se replonger le temps d’un (long) week-end en 1432, au cœur du Moyen Âge, c’est l’invitation lancée par le centre culturel de Mouscron avec son événement "Mouscron: Moyen Âge et Merveilleux".

Le site autour du château des Comtes sera divisé en deux parties, en deux ambiances.

D’une part, un camp médiéval authentique sera installé dans les pâtures du château. Des passionnés feront découvrir la culture et la vie médiévale alors qu’une dizaine de tentes seront dressées, dont la cuisine, la tente chirurgicale, le potier, le forgeron, le calligraphe, le coutelier, etc.

D’autre part, dans le parc de la Coquinie, le monde Merveilleux s’ouvrira au public, avec notamment un village des artisans.

Des animations pour les tout-petits et les "un peu plus grands" sans oublier le reste de la famille permettront de passer un agréable moment sur le site: spectacles déambulatoires, promenades en poney, initiations aux techniques de cirque, grimages, jeux de rôles, manège "à propulsion parentale", jeux d’autrefois, ateliers créatifs, parcours de l’écuyer, etc.

Le retour au Moyen Âge se vivra aussi en danse et en musique: La compagnie Aliquam Amentis et les musiciens de la Gaillarde (jeudi à 18 h) ; Rhésus Positif (vendredi à 20 h) ; et Luc Arbogast (samedi à 20h – entrée: 15 €).

2. Sortilèges, Rue et Vous (Ath)

Pour sa 33e édition, le 18 mai, le festival "Sortilèges, Rue et Vous" verra, ce jeudi de l’Ascension, quelque 200 artistes issus de 40 compagnies se produire au sein du cœur historique d’Ath.

Le temps d’une journée, ce jeudi 18 mai, la ville d’Ath se transformera en une grande scène ouverte dans une vingtaine de lieux différents. Près de 75 rendez-vous (théâtre, cirque, entre-sorts, musique de rue…) émerveilleront assurément petits et grands enfants de 11h à 22 h.

Le festival retrouvera sa formule déambulatoire habituelle après plusieurs années bousculées par la crise sanitaire. Les spectacles s’étendront sur une vingtaine de sites ; la grande majorité sera accessible gratuitement. Pour les autres, un pass au prix de 10 € sera mis en vente.

3. Rencontres d’Accordéonistes (Tournai)

Ce vendredi 19 mai prochain, dès 19 h 59, les rues, les ruelles, les restaurants, les places et les cafés de Tournai résonneront au son de l’accordéon, des pas de danse et des chants collectifs.

Pour la 28e fois, l’accordéon sous toutes ses formes prendra ses quartiers sur la place Saint-Pierre, sur les berges de l’Escaut et les alentours. À Tournai, le vendredi de l’Ascension rime en effet avec accordéon, et ce depuis 1993 !

Trente lieux (cafés, hôtels, restaurants, ruelles) pour soixante-cinq groupes programmés, à la rencontre des accordéons dans tous leurs états le plus souvent flanqués de leurs complices musicien.ne.s et chanteur.se.s.

Artistes en herbe, écrivain.ne.s, poète.sse.s, plasticien.ne.s, peintre, associatifs… occuperont aussi la rue et apporteront ce supplément d’âme à l’événement.

Gratuit (Pensez à vous munir de petite monnaie, pour le chapeau de nos musiciens !)

