Cédric Jouen va offrir une autre vie à M&S Mode, sur la Place de Mouscron

Faire ce qui était envisagé pour le Georgy’s

"À la base, je souhaitais faire du Georgy’s un bar où l’on pouvait manger de la fingerfood – pas des tapas ! – comme en Angleterre. Le Georgy’s a finalement ouvert sous la forme qu’on connaît encore aujourd’hui, il a pris une autre route et il fonctionne très bien comme cela ! Mais, si en été, on travaille bien, c’est plus calme en hiver. D’où l’idée de calquer le concept initial au M&S Mode, tout en ouvrant plus tôt, explique Cédric qui vient d’introduire une demande de permis à la Ville. J’en ai déjà parlé à la bourgmestre, à “mon” échevin du Commerce, Laurent Harduin, et à la police. En les sondant, ils m’ont rassuré en montrant un bel enthousiasme.

Être sur la place serait une belle opportunité. C’est le lieu de toutes les festivités (avec le parc), la circulation est à bonne distance, les fontaines égayent le site qui est baigné de soleil du matin au soir lorsqu’il est là et ce serait situé au pied de l’église, de quoi accueillir les personnes pour les mariages comme pour les enterrements ou après la messe… C’est enfin l’occasion d’y concentrer mes activités plutôt que de me disperser dans la ville."

Des emplois à la clé

Si la procédure lui est favorable, tout sera refait du sol jusqu’à la plateforme, en faisant appel au savoir-faire hurlu. "Il y aura un grand bar à l’entrée, des canapés, des tables basses… L’idée est d’avoir un bar un peu à l’image du Georgy’s: de pouvoir s’y poser comme à la maison, où on veut, sans réservation, avec la possibilité de grignoter des beignets de calamar, des onion rings, diverses croquettes… Les produits viendront de fournisseurs qualitatifs, il y aura très peu de transformation. J’ai d’ailleurs déjà voulu rassurer le Now voisin, expliquant que je n’allais pas faire la même chose. Chacun son métier. Je ne vais pas non plus ouvrir une brasserie, il n’y aura pas de carbonnades ou de spaghettis bolognaise. Il n’y aura d’ailleurs tout simplement pas de couverts chez moi. Après, si la demande devient récurrente, la question pourrait être étudiée…"

Le potentiel du site permettra aussi de mettre une vaste salle de réception à disposition, au fond, pour divers événements. "L‘établissement sera ouvert de 10 heures à 1 heure. Si on veut prolonger de manière festive et musicale, ce sera plutôt du côté du Georgy’s que cela se passera ! En attendant l’ouverture que j’espère symboliquement pour La Fête des Hurlus, je vais déjà former quatre personnes au Georgy’s, cet été, pour qu’elles puissent ensuite être aptes à travailler au Mood Bar et Fingerfood, nom de ce futur lieu, conclut l’entrepreneur de 39 ans porté par ce nouveau projet. Le temps avance, il a parfois tendance à nous rattraper et ma vision de la vie est qu’il ne faut pas stagner, il faut aller de l’avant !"