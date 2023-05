Mouscron: Pierre-Émilien Baert porte son 1er rallye hybride

Dans les concessions et chez les producteurs

"Cela fait approximativement cinq ans que je cogite à cette idée de rallye. Toyota Belgique m’a dit que cela n’avait jamais été fait et la marque se montre enthousiaste face à la démarche, s’engoue notre interlocuteur responsable de la prévente de la branche belge de GCA, groupe multimarques ayant notamment Toyota Mouscron, Tournai et Péruwelz dans son giron (ainsi que Bruxelles, Binche et Charleroi). Les gens viennent dans des concessions pour se renseigner et éventuellement pour acheter. Je voulais aller au-delà avec ce rendez-vous, en fédérant les clients sans faire du commerce, d’autant que les personnes sensibilisées à l’hybride ont souvent une démarche écologique. D’où l’idée d’un rallye associant écologie, circuit court, produits locaux…"

La plaque a été pensée par la boîte mouscronnoise Dicton. ©Com.

En ce jour de Fête des mères, les départs s’opéreront depuis Toyota GCA Tournai (chaussée de Bruxelles), entre 9 h 30 et 10 h 30, en suivant un roadbook qui mènera d’abord les véhicules en terres hurlues. "Dans chaque concession, il y aura des ateliers, comme de l’écoconduite à Mouscron, histoire d’allier plaisir de conduire et réduction de la consommation d’énergie. Ensuite, à Péruwelz, ce sera axé sur les nouvelles technologies. Ce sera l’occasion d’y présenter la Mirai, première voiture grand public encore méconnue fonctionnant à l’hydrogène ainsi que le nouveau BZ 4X, premier SUV 100% électrique de Toyota. On associera la halte aux cycles Lievens de Péruwelz qui pourront aussi présenter leur gamme."

Le livret de conduite mènera à des arrêts "ludiques et gourmands" sur l’itinéraire wallon picard. Des rendez-vous suggérés par Quentin Huart, ami de M. Baert à même de l’aiguiller dans des idées bienvenues.

"On va s’arrêter en premier lieu dans sa région, au salon Saveur et Nature, aussi organisé ce dimanche, sous chapiteau, à la place des Templiers de Saint-Léger. Il y aura également une halte à la brasserie Dubuisson de Pipaix pour une visite guidée et une dégustation de bières et de terrines locales ou encore à Willaupuis, à la ferme Vasseur cultivant des fraises vendues aux particuliers. Un ravier sera offert, en plus de la possibilité donnée d’en acheter davantage!

Pour chaque endroit visité, il y aura une fiche technique. Il y aura aussi des questions qui seront posées sur le parcours et un panier garni sera remis à un gagnant de ce quiz ! souligne encore Pierre-Émilien. L’idée est bien sûr de rééditer ce rendez-vous tous les ans, permettant à chaque fois de faire découvrir des chemins méconnus de la région."

"Quand on est conscientisé à rouler plus écologique, l’associer à des producteurs locaux fait sens", justifie Pierre-Émilien Baert au sein de la concession Toyota GCA de Mouscron. ©ÉdA

"Pas uniquement réservé aux Toyotistes !"

Si le rendez-vous à la conduite durable est siglé du constructeur japonais, "il n’est pas réservé qu’aux Toyotistes. Quiconque à une voiture hybride peut y prendre part et pour ceux qui n’en ont pas, on pourra leur mettre un véhicule hybride à disposition, sur réservation, pour apprécier la sensation agréable de conduite que cela procure."

Les places pour cette sortie qui se veut familiale sont limitées à 50 véhicules pour des raisons purement pratiques. "Il reste des places, c’est uniquement sur inscription. On demande une participation de 25 € par voiture, même si le budget est plus important, et je m’engage à reverser une partie de la somme récoltée à la prochaine édition de Viva for Life."

Inscriptions: www.eventbrite.com (tapez "Baert" dans la barre de recherche pour accéder à la page)

info: 0491 911 388 pe.baert@groupegca.com