Le week-end dernier marquait l’aboutissement de plusieurs mois de préparation pour le comité de la Régionale Para-Commando, regroupée autour de son nouveau président Jean-Luc Sintobin. Il s’agissait de célébrer dignement le 50e anniversaire d’une association qui regroupe toujours une septantaine de membres.

Le samedi fut marqué par le "Risquons-Tout Memorial Day", en partenariat avec l’Entente Patriotique et la Ville de Mouscron. Le dimanche, les festivités se sont concentrées sur le site Max Lessines, là où se trouve le siège de l’Amicale depuis une dizaine d’années.

©ÉdA

De nombreux sympathisants ont pris plaisir à s’y retrouver et à parcourir l’expo photos qui retraçait quelques-uns des événements majeurs qui ont émaillé ce demi-siècle: descente en rappel du clocher lors de la Fête des Hurlus, randonnée corse sur le GR20, descente en canot de la Loire, etc.

Un campement et des véhicules militaires de la 101e Airborne de Ligny, de l’US Medic 44 ou de la Second Armored Division de Rumes ont attiré de nombreux curieux tandis que les jeunes ont pu pratiquer des activités sportives en toute sécurité grâce à l’encadrement responsable de moniteurs patentés: escalade, descente en "death-ride" (sorte de tyrolienne), tir au fusil air-soft.

La mission à la fois pédagogique et mémorielle que s’est fixée l’Amicale sera encore rencontrée en septembre prochain, avec la présentation d’une exposition qui aura pour thème le service militaire et qui sera proposée en collaboration avec le MUSEF, le Musée du Folklore et de la Vie frontalière.