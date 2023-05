Sensibilisation à l’homophobie et transphobie à Mouscron

Distribution de pin’s, cinés-débats scolaires, conférences et concours photo ponctueront cette semaine.

"Les professeurs sont en demande de ce genre d’animations et nous sommes ravis de répondre à l’appel d’un panel d’écoles très varié", commente Kathy Valcke, échevine de l’Égalité des chances à Mouscron.

Avec le papa d’Ishane Jarfi

Le lundi 15 et vendredi 19 mai, le film Animals, de Nabil Ben Yadir, sera diffusé aux élèves de 5e et 6e secondaires. Le film est inspiré de l’histoire du Belgo-Marocain Ishane Jarfi, victime en 2012 d’un assassinat à caractère homophobe à Liège. "Le but est de susciter réflexion et ouverture d’esprit auprès des jeunes", explique l’échevine. Un débat suivra. "Nous aimerions sensibiliser ceux qui le vivent mais également ceux qui pourraient le faire vivre. "

Hassan Jarfi, papa du défunt Ishane, sera présent lors des trois cinés-débats et répondra aux questions.

Une animation au Tremplin, à destination des 40 élèves de 3e et 4e, aura lieu le mardi 16 mai, basée sur une approche différente du film. "Le film était trop violent pour eux, nous avons décidé d’organiser une animation autour de celui-ci", précise Kathy Valcke.

Une Fondation

Le 16 mai, à la salle "La Grange", Les professionnels sont conviés à une conférence, en présence de M.Jarfi et de son épouse. La Fondation Ishane Jarfi sera par également présente. Fondée en 2014, elle s’est donnée pour mission de lutter contre les discriminations et toute forme de violence motivée par l’homophobie ou la transphobie.

Sur la façade en mai

Le mercredi 17 mai, la police de Mouscron distribuera des pin’s à la gare et un concours de photos aura lieu au sein de l’administration communale.

Durant tout le mois de mai, la façade du centre administratif de Mouscron (CAM) sera illuminée aux couleurs arc-en-ciel et une grande bâche sera exposée sur cette même façade. Le nouveau drapeau inclusif flottera également sur l’esplanade Damien Yserbyt.

Inscription gratuite pour la conférence au 056 860 309 ou par mail egalite@mouscron.be