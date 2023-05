C’est dans un centre-ville sans voiture que se déroulera la journée de la mobilité. "Le périmètre est légèrement réduit par rapport à 2022, puisque nous n’allons pas jusqu’au parc cette année", lance Marie-Hélène Vanelstraete. Les festivités se concentreront entre le parking de la place Picardie et la rue de Tournai, en passant évidemment par la Grand-Place et la Rénovation urbaine. "La volonté du collège était d’en faire un très gros événement une année sur deux. Même plus modestement, je crois que cette journée sans voiture et les festivités qui gravitent autour ont leur place tous les ans", poursuit l’échevine de la mobilité.

Le périmètre se découpe en plusieurs points de passage que l’on vous détaille ici même.

Le premier endroit est le point central de Mobicity: la Grand-Place. "À 9h45, nous présenterons la micro-car Carver en avant-première nationale", explique Emmanuel Fontaine, de la Cellule Énergie. "L e véhicule est sur le marché depuis quelques semaines. Il est complètement électrique et se recharge via une simple prise. Deux versions sont disponibles: la première monte jusqu’à 45km/h et la seconde jusqu’à 80km/h. Les deux modèles seront à l’essai sur la piste aménagée pour l’occasion." Comme d’autres véhicules électriques.

C’est aussi de la Grand-Place que sera donn é le départ de la Mobirun, une boucle de 10 kilomètres qui empruntera, cette année, les sentiers "nature" mouscronnois. "Il s’agit d’un parcours mi-urbain, mi-trail qui passera notamment par l’argilière. Le parcours est ouvert aux marcheurs", détaille Pierre-François Dietrich. L’organisation espère attirer plus de 200 participants et dépasser le nombre d’inscrits lors de la première édition, l’an dernier.

Sur la p lace Picardie, la police locale, la Gestion Centre-Ville et les gardiens de la paix animeront le village sécurité. S’y trouveront la voiture-tonneau, une sensibilisation à l’alcool par un simulateur de conduite ou le permis vélo pour enfants, via la piste de circulation routière.

L’ espace enfants sera aménagé dans la Rénovation urbaine, avec une piste de karting (3-7 ans) et diverses animations pour la famille.

Sans oublier le mini-village C’est du Sport dans la rue de Tournai, avec une initiation au roller.

Enfin, deux rendez-vous à ne pas louper avec la Maison du Tourisme, qui organise Mouscron en balade, des promenades centrées sur l’architecture et animées par des guides toute la journée avant le concert de clôture animé par Zenith, à 18 heures sur la Grand-Place.

Hormis la Mobirun, tous les événements sont gratuits.

Renseignements sur mouscron.be