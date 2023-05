La Régionale Para-Commando de Mouscron a 50 ans

Le dimanche, le Para-Commando Club, local privé de la Régionale, ouvrira ses portes au public de 10 à 18 heures, des collations en boissons et petite restauration seront proposées dans un cadre d’animations mémorielles et sportives. À commencer par une exposition Photo-Rétro. Elle sera suivie de la présence de véhicules militaires sous la conduite des membres de la Hell On Wheels de la 2nd Armored Division et de l’Allied-Squad 101e Airborne, soldats de reconstitutions mémorielles. Il sera aussi proposé aux jeunes et moins jeunes des escalades d’échelles de cordes et descentes en death-ride avec des tirs en airsoft. Toutes ces activités auront lieu sur le site sportif du Max Lessines de la rue des Prés à Mouscron.