Retour en photos sur les 175 ans tout feu tout flamme de la caserne de Mouscron

Dès le vendredi soir, Jean-Luc Fonck et son groupe Sttellla ont, en toute sécurité évidemment, mis le feu au chapiteau dressé près de la caserne.

Au cours du week-end, plusieurs centaines de sympathisants et visiteurs ont déambulé dans un Centr’Expo, totalement dévolu aux pompiers et, plus largement, aux services de secours. Une cinquantaine de véhicules de toutes les époques avaient été amenés, avec l’aide bienveillante des Transports Gobyn et de DT Dépannage, des casernes de Lauwe, Renaix, Soignies, Braine-le-Comte, Bruxelles et même du musée national, récemment installé dans le domaine militaire de Weelde, en province d’Anvers.

Le Belgian Emergency Vehicles Club présentait d’anciens véhicules de gendarmerie et de police tandis que quelques membres expliquaient les méthodes d’investigation utilisées dans certaines enquêtes.

Rudy Matzak n’était pas peu fier d’avoir amené de Nivelles les plus anciennes pièces de l’exposition: une charrette hippomobile de 1830 et une à bras, ayant appartenu à l’abbaye de Saint Gildas de Rhuys en Bretagne qui, en 1815 déjà, disposait de son service privé d’incendie.

Autres collectionneurs passionnés, le Wervicquois Tanguy Lemahieu et son fils Roy proposaient une magnifique collection de modèles réduits, casques, figurines ou encore écussons.

Les démonstrations par les maîtres-chiens de la police locale ont aussi rencontré le succès, tout comme la piste de kartings qui sensibilisait au respect du Code de la route.

La balade dominicale, qui associait éléments du patrimoine local et lieux marqués par de grosses interventions incendies, venait ajouter, s’il le fallait encore, à la richesse et la diversité du programme dont peuvent s’enorgueillir les organisateurs ; Ils tiennent à remercier, pour leur précieuse collaboration, la zone de secours de Wallonie picarde, la Ville de Mouscron et tous ceux qui ont apporté leur pierre à l’édifice.