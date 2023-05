"Le contexte social est difficile au centre et la promiscuité joue aussi, assure la défense. Il est parfois délicat d’y faire régner l’ordre. Mon client était en dispute avec un autre résident. Ce dernier était accompagné d’un cousin qui normalement avait été exclu et n’avait donc plus de badge mais qui était parvenu à entrer dans le centre".

Qui a subi une agression au final ? Y a-t-il un ou deux couteaux dans l’affaire ?

La défense souligne que son client a ramassé un couteau durant la bagarre mais qu’il n’en avait pas en arrivant, au contraire de son opposant. Un assistant social, témoin des faits, indique que les deux étaient porteurs d’un couteau.

Coupure au tibia

La défense estime que la riposte d’Omar a été proportionnée à l’attaque : "Son adversaire s’en est tiré avec une coupure superficielle au niveau du tibia. Mon client a agi en état de légitime défense ou il y a eu à tout le moins provocation. Nous sollicitons donc l’acquittement ou le sursis".

Le ministère public a précisé que les caméras de surveillance n’avaient pas fonctionné mais se base sur le témoignage de l’assistant social : "Ils ont chacun sorti un couteau de leur pantalon. Je ne suis pas opposé à un sursis".

Jugement le 22 mai.