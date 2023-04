En pause depuis la dernière édition de 2019, ce concours culinaire aussi improbable qu’attachant va retrouver son public le vendredi 26 mai, dès 18 heures, au sein "Chez Nous", porté par un noyau au sein même de l’ASBL portant le nom du café.

Moins de candidats et protéines élargies

Chaque candidat doit remettre 60 boulettes et une sauce d’accompagnement ©Com.

"Le principe général reste le même: élire la meilleure boulette !", lance Olivier Delbecq, porte-parole du comité, entouré de Mousse, Véronique Hommez, Jean-Luc Delnatte, Christian Derycke et Éric Vandenbogaerde. La pause a cependant permis de repenser le concept, de l’améliorer. Quelques adaptations notables nous sont ainsi détaillées. La première est le nombre de participants: "On passe de 12 à 8 candidats. Cela permettra de raccourcir la durée de la soirée qui était trop longue pour beaucoup." Les boulettes seront cotées à l’aveugle: personne ne saura qui a confectionné laquelle.

La composition des boulettes est quant à elle assouplie: "Jusqu’à présent, ce n’étaient que des boulettes à la viande qui pouvaient participer. Nous souhaitons faire preuve d’ouverture et ainsi permettre également des propositions de boulettes au poisson ou végétariennes. Les boulettes devront toujours être proposées avec une sauce en accompagnement".

Les prix aussi évoluent. "Deux prix sont maintenus: celui du jury et celui du public présent dans la salle, qui sera invité à goûter et à voter. À ceux-là s’ajoute un troisième prix: celui de l’originalité. Ce ne sera peut-être pas la meilleure boulette mais l’idée qui nous étonnera remportera aussi un prix." Et comme jadis chez Jacques Martin, "il y aura ces trois prix principaux puisqu’il faut bien départager des candidats mais tout le monde recevra un prix grâce à nos nombreux sponsors. Comme pour chaque édition, chacun recevra d’ailleurs un tablier brodé du concours".

Encore temps de s’inscrire

Cette coupe vous inspire et vous aimeriez donc être acteur de ce rendez-vous ? Deux possibilités s’offrent à vous.

Soyez candidat: "Il reste encore de la place pour les inscriptions, il est donc encore possible de déposer sa candidature, en venant nous voir au"Chez Nous", le jeudi à partir de 18 heures, afin de remplir une fiche et prendre connaissance de règlement. C’est ouvert autant aux professionnels de la cuisine qu’aux particuliers".

Une fois la participation confirmée ? "La veille du concours, le jeudi 25 mai, entre 18 et 20h30, il faudra nous apporter 60 boulettes identiques. Elles devront avoir un diamètre de maximum 4 centimètres ou moins. Nous les mettrons alors sous vide afin de pouvoir les réchauffer au bain-marie."

Soyez le public: si chaque candidat doit remettre 60 boulettes, c’est pour que le jury mais aussi le public présent dans la salle puissent voter. "Le concours commencera à partir de 18 heures. Il n’y aura pas de droit d’entrée: les personnes présentes pourront tout simplement goûter les boulettes et les coter, en plus de boire un bon verre au"Chez Nous"!"

Entrée gratuite. 125, rue de la Station, à Mouscron. Infos: delbecq.o@gmail.com – 0496 792 739