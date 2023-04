Budget à Celles: "Vous avez été trop gourmands", déplore Yves Willaert (PS)

"Il a été avalisé par la tutelle. Nous avons bien fait de ne pas nous mettre la corde au cou, puisqu’on ne devrait conserver qu’une seule des quatre indexations annoncées en décembre", répond Michaël Busine.

> À l’ordinaire

Parmi les dépenses supplémentaires, l’indexation de 2,33% se chiffre à 137 436 euros. Du budget à la MB1, les recettes passent de 9,98 à 10,33 millions d’euros et les dépenses de 8,79 à 9,17 millions d’euros, pour un solde légèrement moins important puisque calculé à 1,16 million d’euros désormais contre 1,18 million d’euros lors de la présentation du budget, fin décembre.

> À l’extraordinaire

Les premières modifications budgétaires à l’extraordinaire reprennent plusieurs subsides ou aides reçus pour divers projets et chantiers. Citons à la cantonade: le remplacement des ascenseurs de la maison de l’entité, du matériel pour valoriser la bibliothèque ou les écoles, le renforcement des zones 30, l’aménagement de trottoirs ou la réfection de certaines voiries. Au total, les recettes passent de 3,69 à 5,88 millions entre le budget initial et la MB n°1, les dépenses de 3,64 à 5,8 millions. Le solde a presque doublé (de 49 942 à 89 551 euros).

> L’opposition sceptique

"En piochant dans les provisions des exercices antérieurs, le résultat est positif. Mais le boni total est passé de 1,9 à 1,4 million d’euros depuis que j’ai quitté le siège de bourgmestre ", met en garde Yves Willaert. "D’autant que la commune a utilisé 99% de sa balise d’emprunt. Dans les faits, il reste un peu plus de 50 000 euros pour concrétiser nos dossiers jusqu’à la fin de l’année 2024." Le conseiller PS apostrophe la majorité: "vous avez été trop gourmands. Il faudra faire des choix et sacrifier certains projets. Le renouveau de la place de Celles semble illusoire. "

Jean Delestrain défend le bilan de la majorité en précisant que "prudence reste le maître mot " pour la commune. "Quand c’est plus serré, autant utiliser quelques provisions. Thésauriser ne sert à rien, sauf à taxer encore plus les citoyens, ce serait ridicule ", estime l’échevin des finances. "Concernant les projets que l’on défend, tout ne sera pas fait. Mais si on veut continuer d’en concrétiser certains, il faut prévoir et fixer des montants."

En réponse à cette fameuse balise d’emprunt, Michaël Busine précise qu’elle est "presque à sec dans toutes les communes" et que l’entité "peut demander une dérogation" pour ne pas devoir trier drastiquement et laisser trop de dossiers sur le bas-côté.