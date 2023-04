Les agences bancaires les démontent les uns après les autres et l’accélération a été palpable en très peu de temps, ces dernières années.

Fort heureusement, Batopin comble progressivement ce vide en déployant progressivement des distributeurs neutres, c’est-à-dire sans logo d’une banque.

Mouscron n’a pas été oubliée par la structure puisque la Grand-Place va accueillir un nouvel espace nommé "CASH Bancontact" permettant de retirer des billets mais aussi d’en déposer.

La vitrine du tout nouvel immeuble bâtit entre le NOW et le Nano l’indique depuis peu.

Batopin ne pouvait mieux l’exprimer, avec son "Bonne nouvelle!" visible sur la vitrine du futur site! ©ÉdA

Le site accessible 7 jours sur 7, de 6 heures à minuit

Les aménagements sont en cours, comme le précise Vincent Bayer, porte-parole de Batopin: "Il s’agira d’un espace intérieur qui accueillera trois points CASH, soit trois distributeurs automatiques de billets.

Il sera possible d’y retirer de l’argent et de changer le code PIN de sa carte bancaire. Ceci pour tous les utilisateurs, quelle que soit leur banque. De plus, les clients des banques Belfius, BNP Paribas Fortis, Fintro, CBC et ING pourront aussi y consulter le solde de leur compte et déposer de l’argent.

La mise en service est prévue dans le courant de l’été. Cet espace de points CASH – installation de notre initiative – sera accessible 7 jours sur 7, de 6h à minuit".

Qui veut accueillir trois distributeurs sur sa façade ?

Avis à ceux que cela pourrait intéresser: il ne s’agit là que d’un début en terres hurlues, comme l’indique toujours M. Bayer "profitant" du dévoilement de cette information pour lancer un appel: "Nous sommes actuellement en recherche d’un deuxième emplacement à Mouscron, dans le but d’installer trois points CASH en façade extérieure qui seront accessibles 24 h sur 24 pour le retrait d’argent".

Au centre et au rez-de-chaussée du nouvel immeuble. ©ÉdA

www.batopin.be