Pensée pour tous, la future gare de Courtrai vient d’être dévoilée (photos)

Directement de l’autre côté de cette frontière imaginaire, il y a la future gare de Courtrai qui vient d’être dévoilée et qui va répondre à toutes les problématiques du XXIe siècle. Une adaptation engagée depuis 2015 avec des travaux aux abords toujours en cours. Cette fois, on s’intéresse au cœur du fonctionnement !

La vue depuis le parvis de la gare de Courtrai. ©www.kortrijk.be

Un noyau pour différents moyens de transport

Un accord de coopération de près de 90 millions d’euros vient d’être conclu et dévoilé entre quatre acteurs: la SNCB (54 millions€), la ville de Courtrai (17,5 millions€), Infrabel (11 millions€) et De Lijn (5,1 millions€).

Un "mariage" qui permettra de bâtir un "hub multimodal", croisant les différents moyens de transport: piétons, cyclistes, voiture, taxi, bus et bien sûr trains.

Le hall sera rasé, son passé ne sera pas jeté aux oubliettes

Le hall de gare sera purement et simplement rasé. On préservera cependant les deux œuvres d’art – un bas-relief et une mosaïque – pour les réintégrer dans le projet à venir.

Il n’y aura plus de hall de gare en accès. Tout se passera sous les voies. ©www.kortrijk.be

Le futur hall sera totalement sous les voies, sur une longueur de 100 mètres pour 19 mètres de large. On y trouvera notamment les 3 000 places pour vélo, soit 850 de plus qu’aujourd’hui. Quand on voit à quel point l’usage du deux-roues est plébiscité dans la cité des Éperons d’or et comment le stationnement vélo est saturé à l’avant comme à l’arrière de la gare, l’accroissement du confort pour ce profil d’usagers est unanimement applaudie.

La vue depuis l’arrière de la gare qui reste un point d’accès majeur. ©www.kortrijk.be

Des quais rénovés, rehaussés…

Ascenseurs et escalators pour les huit voies permettront aux seniors, aux parents avec des poussettes ou encore aux PMR d’accéder hyperfacilement aux trains.

Ascenseurs, escalators, voies cyclables directement sous les voies… Tout a été bien pensé. ©www.kortrijk.be

Le confort passera aussi par une élévation des quais de 45 centimètres. Se retrouvant à 75 centimètres au-dessus des voies, il sera encore plus facile pour tous de monter et de descendre des wagons.

Les quais vont être surélevés, permettant une montée et une descente plus facile des trains. ©www.kortrijk.be

Pour protéger tout cela, c’est un imposant auvent qui sera bâti. Il s’élèvera à 17 mètres au-dessus des rails au plus haut niveau au-dessus des rails. Il sera fait de bois et d’un plastique d’une très haute qualité et dont l’entretien sera aisé.

30% de voyageurs attendus en plus

Concrètement, après un permis environnement encore espéré cette année, puis une enquête publique, le chantier devrait débuter en 2025. Face à l’ampleur des aménagements, tout devrait être terminé d’ici 2034.

Zone d’attente conviviale. ©www.kortrijk.be

De quoi accroître la fréquentation… qui est déjà lancée ! La gare de Courtrai compte quotidiennement pas moins de 8 200 voyageurs. Le projet vise à en attirer 30% en plus dès 2032.

La gare peut déjà afficher sur ses écrans une liaison de plus vers Bruxelles depuis 2020 et, dès décembre 2025, le week-end, ce seront deux connexions supplémentaires toutes les heures entre Courtrai et Bruges qui seront rajoutées !

La vue générale du futur projet qui laisse pantois. ©www.kortrijk.be

Près de la gare, à l’entrée de Courtrai lorsqu’on arrive de Mouscron via l’ancienne route, un tunnel de 35 mètres de long et de 1 500 tonnes dévolu aux bus et vélos a déjà été mis en place en 8 heures, le 6 avril 2021, en étant glissé sous les rails.

Pas de doute: nos voisins ont bien pris le train en marche…

Projet de la gare de Courtrai – Grand-Place, 54 à Courtrai. 0468231274 – stationsproject@kortrijk.be