La Frégate met, ce week-end, le "Cap sur le Nouveau-Monde": brocantes, spectacles, soirée fluo,...

Une brocante animée par des artistes

Pendant la brocante des jeunes et des enfants, qui aura lieu le samedi, l’on retrouvera le spectacle déambulatoire "Et si Karl Marx était venu au Nouveau-Monde ?" entre 10 h 30 et 15 h.

Un espace cirque prendra également ses quartiers dans le Nouveau-Monde pour que les petits et les grands puissent s’essayer aux arts circassiens, avec les professeurs de Cirqu’en Bulles.

Le dimanche, la brocante s’ouvre à tous les âges. Un petit-déjeuner sera servi au son de l’accordéon sous le chapiteau installé devant l’église entre 9h et 10 h 30. A midi, la fanfare décalée et déjantée "Jukepop" animera l’apéritif. Le duo Bloutch donnera ensuite deux représentations, à 14h et 16 h, de son spectacle "d’une poésie rare ! ", selon les organisateurs (inscription demandée auprès de la Frégate).

Le week-end se terminera de manière festive avec une soirée fluo pour les jeunes entre 14 et 26 ans, au sein de la maison de jeunes, de 21h à 1h (entrée: 2 €).

Durant les deux jours, un atelier de bricolage créatif sera installé à la maison de jeunes. Un stand photo y prendra également place pour réaliser de super selfies en famille ou entre amis.

Juste en face de la Frégate, on retrouvera la Dédi-caravane qui diffusera les musiques préférées des visiteurs qu’ils auront dédiées aux personnes qui leur sont chères. Si vous souhaitez diffuser une chanson pour l’un de vos proches, envoyer le titre, le nom de la personne à laquelle vous souhaitez vous adresser, ainsi qu’un petit mot gentil à l’adresse severine.kints@mouscron.be.

Un bar avec une petite restauration sera également mis à disposition du public sous le chapiteau. "Cet événement est également l’occasion pour nous de commencer les inscriptions pour nos stages d’été. Notre stand sera accessible samedi et dimanche de 10h à 12 h ", indique Agathe Catteau.

Les inscriptions pour disposer d’un emplacement lors de la brocante se font à la maison de jeunes La Frégate (178, rue du Nouveau-Monde)