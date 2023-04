Mouscron: rencontre avec Kendji et vive émotion pour Augustine lors de la soirée de clôture du Télévie

Une rencontre à immortaliser… ©-Le combat d’Augustine

Dimanche soir, la petite Dottignienne était aux premières loges lors de la soirée de clôture de l’opération organisée tous les ans par le groupe RTL. Installée au premier rang, Augustine a offert une bougie à l’effigie de son combat contre le cancer au chanteur Kendji Girac, particulièrement affable et disponible. "Nous avons également pu discuter avec Arsène Burny, un grand monsieur et une rencontre exceptionnelle pour nous, avec un homme d’une humilité à toute épreuve", explique Jean-François Vanneste, le papa d’Augustine. Le chercheur est l’un des "grands bonhommes" du Télévie depuis sa création, en 1989. Son expérience est précieuse pour toutes les personnes touchées par le cancer. La famille Vanneste a pu s’en rendre compte. De son côté, Augustine reprend petit à petit une vie normale, en retournant avec parcimonie à l’école pour retrouver ses camarades. Le début, souhaitons-le, d’une enfance tranquille et loin de la maladie…