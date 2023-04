Le "bistro canaille" authentique d’Uccle à l’ADN bien de chez nous

La façade charmante, au 832 chaussée d’Alsemberg. ©ÉdA

La porte poussée, la promesse est tenue: une salle tout en longueur avec son enfilade de tables et leurs chaises bistro. Le repaire est propre, lumineux et l’âme palpable…

Les hôtes, Thomas Algoet "né à Mouscron, ayant grandi à Luingne, avant de partir à Estaimpuis quand mes parents ont construit", et sa femme, la Dottignienne Sylvie Lecroart, déboulent du fond.

Chez nous, le tandem a notamment laissé une heureuse trace dans les esprits pour avoir tenu Le Provençal sur la place d’Herseaux. Il y avait développé le concept de café-concerts, évanescence de la passion musicale de Thomas, et c’est d’ailleurs le couple qui a remis la fameuse scène à l’arrière aux normes.

Un écrin très convivial. ©ÉdA

On s’installe au zinc faisant souvent office de confessionnal. Le logo De Ranke sur la pompe à bières trahit des origines pour qui a l’œil. Le temps semble être suspendu à cette adresse. C’est son charme. "Il y a une belle mixité ici, avec la communauté locale des pays de l’Est comme des gens du Brabant wallon, de Flandre, de la côte et bien sûr de Bruxelles. Et énormément de Français. Il y a de l’échange, de la sincérité chez nous , rien de snob !", insiste Thomas derrière son bar peuplé de vins uniquement nature. Une quille prometteuse est débouchée. On opine du bonnet. "Tous les vignerons avec qui je travaille, je les connais personnellement. Et quand on ne travaille pas, on va chez eux…"

On lorgne aussi sur l’imposante ardoise. Elle met les papilles en joie lorsqu’on navigue entre les propositions. Dans cette abondance de plaisirs, certaines expriment l’influence maritime du chef et d’autres appuient le côté canaille. "J’étais bistrotier mais la finalité, c’était la cuisine, c’est gouailleur ! Épicurien dans l’âme, j’ai rencontré des cuisiniers et ça m’a assez vite excité. J’ai appris à Mouscron, en côtoyant des chefs. J’ai appris à chipoter, notamment en préparant des banquets au Provençal. Et puis, au bout de huit ans à Herseaux, comme j’aimais beaucoup la Bretagne, on est allé ouvrir Le Rabelais, un resto à Guilvinec, dans le Finistère-Sud. J’y faisais une vraie cuisine bistrotière.

Un lieu propre, lumineux, convivial. ©ÉdA

C’est parce que mon papa était malade et que je faisais pas mal d’allers-retours en Belgique qu’on s’est décidé à rentrer, après avoir passé près de dix ans là-bas. Comme j’ai des origines flamandes dans la famille, j’ai hésité entre Gand et Bruxelles pour ce retour. Ce sont mes grosses affinités avec Bruxelles depuis ma jeunesse qui m’ont décidé, il y avait une part de nostalgie à revenir ici ; sans parler qu’à la maison, on commençait souvent des phrases en flamand et on les finissait en français. Il n’y a plus qu’à Bruxelles qu’on peut encore entendre ça ! J’ai donc travaillé deux ans aux Brigittines pendant que Sylvie cherchait un endroit qu’elle a finalement trouvé ici, dans son jus, mais qu’on a quand même équipé ! Ça va faire six ans qu’on est ouverts, ce 1er mai: la date avait fait plaisir à mon père syndicaliste !

Venir ici, c’était sortir de ma zone de confort, c’est ça qui m’anime au quotidien, glisse le chef tout en soulignant que les prix sont sensiblement plus élevés que la moyenne, parce qu’il ne transige pas avec la qualité. L’hiver, ce sont des plats réconfortants comme des ris de veau, des vol-au-vent… quand, l’été, la carte est plus légère, avec des plats plutôt à partager. Chaque produit est sourcé et de saison ! Toutes mes rencontres ont tiré mon approche vers le haut, ne serait-ce que pour le pain et le beurre… Ce sont les produits qui font la cuisine et non l’inverse."