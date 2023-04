Mouscron : neuf groupes et deux jours de "zic" sur la plaine de Neckere, grâce au Century Festival

Aujourd’hui, l’événement se déroule sur deux jours puisque ce treizième rendez-vous est fixé au vendredi 28 et au samedi 29 avril sur la plaine de Neckere. "Comme lors de la dernière édition, les deux journées se partageront entre tributes/classic rock/blues pour le vendredi, et chouettes découvertes à faire le samedi avec d’excellents groupes de scènes ayant leur propre univers musical (dans des registres pop, rock ou métal) ", indique Olivier Jacques, à l’organisation.

Avant les deux concerts du vendredi, le programme prévoit un afterwork pour servir de rampe de lancement à ce week-end festif et musical. En plus des concerts du samedi, l’académie de Mouscron investira le chapiteau du festival pour proposer une ambiance plus familiale.

Deux groupes le 28, sept le 29 avril

La soirée du vendredi 28 avril se consacre aux grands classiques du rock avec The Boomaz (blues/rock, Little legs trio) et le groupe Rolling the Stones, un cover band du groupe mythique de Mick Jagger et Keith Richards

Samedi, l’éventail musical est bien plus large avec la présence de Do It Later (punk, power pop), la Moïse Turizer (électro), My Digilence (métal), l’Effondras (post-rock), The Mars Model (post-punk), Pedigree (punk-rock) et Shock Treatment (métal).

Prévente 15€/sur place 18€

pour une journée et 25€ pour les deux jours. Gratuit pour les festivaliers de moins de douze ans.