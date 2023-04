Chantier de la passerelle, à Mouscron: un premier accident… qui en appelle d’autres ?

"Elle sera interdite à l’arrêt, au stationnement ainsi qu’à la circulation", indiquait la Ville par voie de communiqué, il y a peu.

Un changement et un accident qui n’a pas tardé: il a impliqué un accrochage dès le premier jour, ce lundi en milieu de matinée. Au cours d’une manœuvre, un poids lourd a percuté le véhicule d’un responsable de chantier. La police de Mouscron est intervenue afin de procéder aux constats.

"Je suis désabusé !"

On fulmine dans le quartier avec le nouveau sens de circulation mis en place par la Ville. Toute la circulation locale – un panneau l’indique notamment dès le pont Sainte-Thérèse – est envoyée dans le clos afin de contourner la partie occupée par le chantier.

Depuis ce lundi, on ne circule plus que dans un sens, dans le petit clos, alors que la Ville avait bien promis un maintien en double sens pour inciter à lever le pied par l’étroitesse de la chaussée, à défaut d’accepter d’envoyer toute la circulation vers la rue de la Montagne, à l’arrière. ©Com.

Des riverains ont fait des bonds en découvrant cette nouvelle circulation non-concertée, déplorant que les promesses de l’échevine aux Travaux n’étaient donc plus tenues.

"Je ne comprends pas cet entêtement de la Ville à vouloir tout faire passer par notre clos"

"Lors de la phase précédente, on a constaté que la vitesse était excessive par la déviation dans notre quartier. Il y avait un risque pour la sécurité, notamment des enfants. On avait demandé que le charroi fasse le tour, par la rue de la Montagne, mais Madame Vanelstraete nous avait garanti une certaine sécurité: la circulation étant à double sens dans notre rue étroite, les voitures rouleraient quasiment au pas en se croisant.

Désormais, avec cette phase qui va durer 8 mois, ce n’est plus appliqué: on passe dans un sens dans notre rue et dans l’autre via une voie rouverte. On l’apprend via le tract de la Ville mis dans notre boîte ! C’est bien beau de parler de "Circulation locale" uniquement mais on voit pourtant les plaques françaises qui défilent car les panneaux ne sont pas lus.

On redemande une déviation par la rue du Village et de la Montagne, ce serait tellement plus simple pour tout le monde ! Je ne comprends pas cet entêtement de la Ville à vouloir tout faire passer par notre clos…"

La rue du Peignage spécifiquement rouverte "aurait pu être mise en double sens !"

Les riverains ont d’autant plus l’impression de marcher sur la tête que, pour pouvoir créer ce sens de circulation, une voie condamnée au sein du clos a été rouverte spécifiquement. Elle est quasiment adossée au site en chantier. "Au pire, cette voie est aussi large de celle de notre clos. La Ville aurait donc pu envoyer toute la circulation locale dans ce double sens, évitant d’envoyer le danger chez nous…"