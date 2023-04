L’objectif était de rénover entièrement le bloc sanitaire tout en récupérant les eaux de pluie afin d’alimenter ces installations.

Pour réaliser ce travail, l’ensemble des sections ont mis la main à la pâte: la section Couverture a effectué la déviation des eaux de pluie, les sections Sanitaire et Equipement du bâtiment ont aménagé le local de réception, installé les cuves (12 000 litres) et relié celles-ci au réseau, la section Peinture s’est occupé de la réfection du bloc WC, la section Métallier/Soudeur a réalisé les séparations des urinoirs, ainsi que toutes les rambardes pour l’aménagement des deux WC PMR, des élèves ont placé les nouveaux WC et urinoirs avec détecteurs.

Même les plus jeunes élèves du degré différencié ont réalisé les pictogrammes à apposer lors de leur cours de TP Métal.

Un beau travail d’équipe. C’est l’ensemble de l’établissement scolaire mais surtout les élèves qui ont mené à bien cet ambitieux projet qui a été inauguré récemment lors de la journée "portes ouvertes" de l’école secondaire, en présence de deux représentants de la Fondation Roi Baudouin.

"Une fierté pour tous!"

"La réalisation est très réussie. Les travaux ont duré deux mois à raison d’une dizaine d’heures de cours pratiques par semaine. Les jeunes ont été confrontés à la réalité du terrain: retard et/ou défaut dans la livraison des pièces, etc.. Nous pouvions compter sur un bon groupe. Les élèves étaient très investis ainsi que l’équipe des professeurs d’ateliers, c’est une fierté pour tous!", déclare Gautier Berthe, professeur de la section Couvreur et Sanitaire.

"Nous sommes une école dite"qualifiante"et actuellement ces sections"qualifiantes" ont du mal à toucher le jeune public. Pourtant, ce type d’enseignement permet d’orienter les élèves vers les filières qui leur conviennent, mais aussi vers les formations qui répondent aux attentes du monde professionnel actuel. Elles font découvrir les métiers techniques et technologiques aux jeunes en en améliorant leur image ; de surcroît, elles sont indispensables pour l’avenir de notre société, conclut la direction.