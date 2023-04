Noces de diamant des époux Verhelle - Forret à Herseaux

À la fancy-fair du Nouveau-Monde

Brigitte, née à Mouscron le 7 juin 1946, a travaillé sur des métiers à filer, d’abord dans son quartier du Nouveau-Monde, à la filature du Castert, puis chez Catteau et ainsi de suite en fonction des fermetures progressives du secteur.

Guy, né aussi à Mouscron, le 11 octobre 1941, a travaillé au Moulin Vernier puis comme peintre en bâtiment avant qu’un emphysème chronique ne mette un terme prématuré à sa vie professionnelle. Il a alors consacré son temps à ses animaux et ses poissons. Il est le petit-cousin du docteur Verhelle, son médecin-traitant et époux de la bourgmestre!

Un fils, Jean-François, deux petites-filles, Ilona et Lenny et, depuis un mois et demi, la petite Giulia les entourent de leur affection.

Nos jubilaires se sont rencontrés à la fancy-fair du Nouveau-Monde et n’ont pas fait traîner les choses: Brigitte n’avait que 17 ans lors de son mariage, ce qui la rend d’autant plus fière d’avoir fait le bon choix qui leur a offert 60 ans de vie commune. Nous leur en souhaitons bien d’autres encore.