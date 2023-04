Mises sur le grill (ou plutôt la friteuse !) par un jury de fins connaisseurs mais aussi par un bus de fans débarquant à chacun des comptoirs, elles n’étaient alors plus que 6 à s’affronter pour la finale audiovisuelle en direct, ce samedi soir. Parmi ces temples de la patate dorée, il y avait "A l’baraque à frites" ayant pignon sur rue devant la gare d’Herseaux.

De nombreux directs en télé ont été réalisés depuis Herseaux, ce samedi soir. Pour l’anecdote, c’est Raphaël Leturcq, un caméraman tournaisien ayant effectué ses études à Mouscron, qui s’est chargé de diffuser les images dans votre petite lucarne "sur ma propre demande, je souhaitais être ici!" Nous lui consacrions d’ailleurs un portrait récemment puisqu’on lui doit également les dernières images de Pékin Express. ©ÉdA

L’émission de RTL-TVi a diffusé ce samedi soir l’ultime épreuve, au terme de six semaines d’émissions: chaque frituriste a été invité à créer une sauce maison pour accompagner les frites de papilles affûtées. La herseautoise était une mayonnaise maison associant notamment l’ail frais et la betterave rouge. Et c’est celle de l’entité mouscronnoise qui s’est hissée sur la première marche du podium, lui permettant d’intégrer le trio final composé de Master Frites (Schaerbeek) et de Passion Frites (Walhain).

Le direct sur le parvis de la friterie de la gare d’Herseaux. ©ÉdA

Ce sont enfin les téléspectateurs qui ont été amenés à trancher en scannant un QR Code sur leur télévision. Le serveur internet de la chaîne privée a visiblement été dépassé par l’afflux de votants puisqu’il n’était pas évident de réussir à accéder à la plateforme www.lameilleurefriterie.be !

Même sous le vaste chapiteau, chacun tentait tant bien que mal de scanner le QR Code pour voter. ©ÉdA

Au décompte, plus de la moitié des votes est allée à A l’baraque à frites, faisant d’elle la première gagnante de ce concours audiovisuel wallon.

Tandis que les clients affluaient d’un côté pour recevoir leurs frites et leurs accompagnements de la part d’une équipe renforcée derrière le comptoir et aux fourneaux (elle devra certainement l’être davantage encore avec cette victoire !), familles, amis, riverains et autres sympathisants ont suivi l’émission en direct sous une très vaste tente jouxtant la friterie.

La diffusion de l’émission d’un côté, le service du soir qui continuait de l’autre… La file risque d’encore plus s’allonger à l’avenir! ©ÉdA

De nombreuses interventions ont été vécues au micro d’Émilie Dupuis, l’animatrice et marraine des patrons, Nati et Ben, tandem touchant de simplicité, de complicité et de générosité. Et de sacrées émotions pour tous.

Une image vaut parfois mieux que cent mots: l’incrédulité de Nati et Ben, la joie d’Émilie Dupuis, leur marraine de l’émission. ©ÉdA

Voilà une bien belle reconnaissance pour cette institution qui s’apprête à souffler ses 30 bougies, l’an prochain.

C’est aussi la victoire d’une équipe, celle du personnel derrière leurs patrons, qui a pu être célébrée, ce samedi soir. ©ÉdA