Stationnement à Mouscron: ça bouge ? "Oui, mais pas de panique", assurent les autorités

Les autorités mouscronnoises ont décidé d’anticiper pour ne pas se retrouver au pied du mur. En entrée d’agglomération, les panneaux qui indiquaient le stationnement alterné général ont disparu. La bascule s’opère progressivement, " une rue après l’autre", avoue Mathieu Samyn, le chef du service mobilité à la Ville de Mouscron. " Le stationnement alterné général est devenu obsolète, incompatible avec une gestion moderne du stationnement et de la mobilité. "Dans plus de la moitié des rues de Mouscron, Luingne, Herseaux et Dottignies, il a déjà été supprimé. Toutes les voiries anciennement sous ce régime de stationnement (et où des travaux ont eu lieu ou sont en cours) ont changé de visage." Dans la rue Roland Vanoverschelde par exemple, le stationnement est aménagé une fois à gauche, une fois à droite pour réduire la vitesse ", reprend le commissaire Decabooter. Chaque cas est étudié, pour ne pas dire décortiqué." La suppression de l’alterné général répond aussi à des demandes spécifiques, comme des places de stationnement PMR (qui ne sont pas nominatives, rappelons-le). Il n’y avait que des inconvénients à le conserver. Les changements d’horaire étaient contraignants (trente minutes pour changer de côté) et suscitaient quelques conflits de voisinage. Mais il faut désormais assurer correctement la transition vers la nouvelle règle de stationnement. Ce n’est pas non plus une suppression totale, puisque certaines rues peuvent conserver ce régime, s’il ressort de notre analyse que le stationnement alterné reste la meilleure solution. Certains quartiers sont tellement denses qu’on ne pourra, de toute façon, pas satisfaire tout le monde ", précise le commissaire, chargé des questions de mobilité depuis plus de vingt ans." On essaye de maximiser le stationnement, en unilatéral ou en bilatéral… quand on a la possibilité. Mais l’époque du tout-à-la-voiture est révolue. "

Un processus complexe

Ces changements constituent un vrai "travail de fourmi ", estime Mathieu Samyn puisque chaque changement nécessite un règlement complémentaire de police (même la mise en place d’un passage piéton). La demande est traitée par la Cellule sécurité routière qui se réunit une fois par mois. Elle est soumise à une enquête de voisinage, passe par une phase d’analyse avant d’arriver sur la table du Collège, puis du conseil communal, afin d’être approuvée par la tutelle. Un long cheminement qui explique sans doute qu’il n’y a pas de délai fixé pour opérer définitivement la bascule. "On doit simplement répondre le plus rapidement possible à la demande ", conclut Mathieu Samyn. En gardant de vue une constante: la somme des intérêts individuels ne correspond pas toujours à l’intérêt commun.

Renseignements auprès du bureau voirie & mobilité au 056/86.05.11 ou au 056/86.05.13

Progressivement, les rues cyclables deviennent des zones cyclables

La nuance ? La rue cyclable concerne un périmètre plus restreint et se concentre souvent sur un simple tronçon. Là aussi, la bascule s’opère puisque l’on compte de plus en plus de zones cyclables, plus étendues.

Les rues cyclables existantes: la rue Aloïs Den Reep, la rue Saint Pierre, la rue du Luxembourg, la rue Camille Busschaert, la rue Léopold et la rue Adhémar Vandeplassche

Les zones cyclables existantes: la rue de Tournai, la Grand-Place, le passage Saint Pierre, la rue des Patriotes et la rue de Courtrai (tronçon entre la Grand-Place et la rue de Menin).

Rappel utile: sur ces différents axes, le dépassement des cyclistes par les véhicules motorisés y est interdit et la limitation de vitesse est limitée à 30 km/h.