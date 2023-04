Leur déploiement n’est pas forcément communiqué en continu mais ce souhait est bien respecté.

Le nouveau dispositif au boulevard de l’Eurozone. ©ÉdA

On en veut pour preuve pas moins de trois nouvelles caméras qui viennent d’apparaître sur un seul mât. Elles sont visibles à la jonction entre le boulevard de la Fraternité, à Wattrelos, et le boulevard de l’Eurozone à Mouscron (celui-là même prolongé par la route de la Laine). Les caméras surveillent les allées et venues ainsi que le rond-point.

Le nouveau dispositif au boulevard de l’Eurozone. Les caméras surveillent les allées et venues ainsi que le rond-point. ©ÉdA

Le nouveau dispositif au boulevard de l’Eurozone. ©ÉdA

"Ces nouvelles caméras de vidéosurveillance urbaine, c’est la phase de déploiement qui continue. Cette fois, du côté de la bande frontière avec Herseaux Ballons, comme vous l’avez constaté.

Nous renforçons continuellement le parc existant mais nous remplaçons aussi les anciennes par une nouvelle génération de caméras et la remise à niveau du système", détaille Benjamin Martin à la communication du commissariat de police de Mouscron.