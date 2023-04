"Victimes de l’image": une expo’à découvrir au MUSEF de Mouscron du 12 au 30 avril

L’exposition "Victimes de l’image" présentée par la Fondation Auschwitz, le programme PAC Mouscron et le Musée de Folklore vie Frontalière de Mouscron, explore le rôle crucial des images dans la perception d’un événement par le public. Elle offre une réflexion sur l’utilisation des images pour sensibiliser et mobiliser en faveur de causes souvent nobles, mais aussi à des fins mercantiles. Cette exposition et sa conférence sont une occasion unique de découvrir les enjeux et les défis de l’utilisation des images pour façonner notre perception de l’histoire et invitent à une réflexion sur le pouvoir des images et la nécessité de les aborder avec prudence et discernement.