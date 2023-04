La vie à la Casanou pour les malades du cancer: 36 clichés exposés au CHMouscron, du 14 au 28 avril

La Casanou est née en octobre 2020 après un long processus de création. En moins de trois ans, elle s’est déjà fait un nom. Mais si vous n’en avez jamais entendu parler, le CHM livre une petite description. "C’est une maison destinée au ressourcement des personnes atteintes d’un cancer. Sur place, elles sont accompagnées par des bénévoles dans un espace entièrement dédié à leur bien-être. L’objectif de La Casanou est d’offrir une expérience différente des hôpitaux et autres centres de soins." Les femmes et les hommes qui passent la porte de l’établissement ne sont donc plus considérés comme des patients mais deviennent des "casamis". Toute personne suivant un traitement est la bienvenue, quel que soit son centre de traitement oncologique. La Casanou fait ainsi le lien entre l’hôpital et la vie quotidienne pour permettre à ces personnes de mieux vivre pendant leur traitement.

Le 22 avril, l’institution organise une journée portes ouvertes et prépare aussi un nouveau site internet. L’agenda est chargé puisque l’expo’ photos prend ses quartiers dans le hall du CHM. Elle sera proposée au grand public du 14 au 28 avril et met à l’honneur les clichés du mouscronnois Mickael Mathis. "Il m’a fallu quelques séances pour réaliser des portraits de patients, de bénévoles ou d’immortaliser la vie qu’il y a dans cette maison", avoue l’intéressé. "J’ai sélectionné 36 photographies, pas pour démystifier le cancer. Simplement pour montrer les choses comme elles le sont, que la vie d’un malade ne se met pas en pause le temps de son traitement, au contraire. La Casanou, c’est vraiment un truc qui manquait à Mouscron. Les activités sont finalement secondaires. Ce qui est le plus important, c’est d’avoir un lieu d’accueil et d’échange en dehors du milieu hospitalier…"