Grave accident de la route à Mouscron: un trentenaire grièvement blessé (photos)

L’accident s’est déroulé dans une ligne droite, peu avant la "Plaine De Neckere", le site qui accueille les célèbres "24h de Mouscron".

Pour une raison inconnue, le conducteur d’une voiture a perdu le contrôle de son véhicule qui a d’abord percuté avec son côté droit un arbre, a rebondi, puis a percuté avec le côté gauche un second arbre, de l’autre côté de la route.

"La voiture était seule en cause et le chauffeur était seul à bord. Le conducteur a été désincarcéré et rapidement sorti des tôles de sa voiture. La victime, un Mouscronnois âgé d’une trentaine d’années, était grièvement blessé. Il a été pris en charge par le médecin-urgentiste et transféré vers un centre hospitalier, soit Mouscron, soit vers Courtrai", indiquait mercredi en début d’après-midi le lieutenant Mathieu Delneste qui a dirigé l’intervention.

Ce n’est pas la première fois qu’un grave accident se produit le lont de cette chaussée de Aelbeke. En 2015, un jeune automobiliste y avait perdu la vie après avoir percuté un arbre.