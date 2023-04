Julie Dekegeleer, un talent mouscronnois chez Paco Rabanne

Après une parenthèse imposée par le confinement et l’heureuse naissance de son premier enfant, elle a repris le chemin de la maison fondée par le grand couturier franco-espagnol disparu voici quelques semaines. "Juste avant le confinement, je travaillais déjà avec Julien chez Paco Rabanne. On se connaissait de la Cambre où nous avons étudié. Il m’avait appelée à l’époque, alors qu’il avait été approché pour relancer Paco Rabanne. Il y avait un vrai challenge, tout était à faire. Lui était, et est le directeur artistique, tandis que j’étais designer, c’est-à-dire que je ne me concentrais que sur les vêtements pour les précollections, collections, défilés." Ce processus se vit dans ce qu’on appelle un studio de design, sorte de laboratoire où chacun à sa spécificité: le tailleur, l’assembleur de pièces métalliques… "Julien aimait nous faire tourner dans ces différents métiers." Il finira par confier les rênes du studio à la Mouscronnoise. "Je suis finalement devenue ce qu’on appelle “ head designer”. Je ne dessinais plus vraiment, j’étais la responsable du studio."

Si sa carrière est dans la Ville Lumière, c’est pourtant dans son appartement bruxellois que la Mouscronnoise nous a reçus. Capitale où elle était donc venue se réfugier durant la pandémie et pour y donner la vie. Une sorte de retour aux sources après ses études supérieures à Bruxelles. "Après le Sacré-Cœur et Sainte-Marie, à Mouscron, je suis partie faire mes études supérieures à la Cambre. Ensuite, je ne me voyais pas aller ailleurs qu’à Paris puisque c’est là que la mode se fait. J’y ai trouvé mon premier boulot chez Givenchy, puis chez Cacharel et ensuite chez Balenciaga: c’était un rêve de travailler pour la marque et pour son directeur artistique, Nicolas Ghesquière. Il y a fait un boulot incroyable durant quinze ans. Il a marqué l’histoire de la mode. J’étais designer pour ses défilés. C’était un bonheur de travailler à ses côtés car il était hypercurieux, hyperintéressé par ce que tu pouvais faire… Et puis, un matin, nous avons tous reçu un mail indiquant que Nicolas quittait la maison, pour se diriger ensuite vers la maison Vuitton qu’il dirige toujours. Je ne voyais donc plus l’intérêt de rester chez Balenciaga s’il n’était plus là", se souvient notre interlocutrice expliquant que c’est par le bouche-à-oreille que les emplois se trouvent puisque "tout le monde se connaît dans ce milieu".

C’est ainsi qu’elle entre chez Mugler, avant d’entamer l’aventure Paco Rabanne en 2013, appelée par Julien Dossena. "J’ai quitté Paris pour la Belgique au début de l’année 2020. J’avais dit que je ne retournerais plus à Paris car je ne trouvais pas compatible d’être maman à moitié et head designer de l’autre. Mais finalement, depuis Bruxelles, les liaisons en Thalys sont faciles. J’ai donc repris du service à temps partiel chez Courrèges d’abord, puis chez Paco Rabanne, et je travaille actuellement sur la collaboration Gaultier/Rabanne. Je vais deux jours par semaine à Paris, ce sera plus intensif à l’approche du défilé ! Le reste de la semaine, je le passe à Bruxelles. Je suis maman à 100% ici et à 100% pour la haute couture à Paris, notamment grâce à une excellente nounou puisque le papa voyage pas mal également pour son travail !"

Le plaisir de travailler pour un directeur artistique

Avec pareilles références, il est légitime de penser qu’un jour, Julie va aussi vouloir lancer sa propre marque. Le "non" est pourtant catégorique ! Son épanouissement, elle le trouve en se mettant au service de talents. "Mon plaisir est évolutif. Chez Courrèges, c’est la partie management que je faisais déjà un peu chez Paco Rabanne qui me plaisait. J’apprécie de permettre à d’autres de pouvoir s’exprimer. Mais j’aime aussi quand un directeur artistique me parle d’un projet auquel il a pensé et que je me charge de le faire exister, de modéliser une idée. Le rapport avec lui, adhérer à sa vision, c’est ça qui me plaît ! J’étais donc heureuse lorsque Julien m’a rappelée, j’adore travailler avec lui: je comprends ses idées, je sais à quoi il pense, c’est fluide et le travail est donc plus facile pour lui comme pour moi", insiste notre interlocutrice de 37 ans qui pense avoir hérité du talent de sa maman. "Elle a toujours fait pas mal de couture. Plus largement, elle a toujours été supercréative, que ce soient par les bijoux, la peinture… C’est elle qui a éveillé ma créativité et celle de mes sœurs."