Mouscron: la guinguette de Matante Hortense revient aux Barnabites… en mieux encore !

Cette initiative portée par "Matante Hortense" – spécialisée dans des ateliers pour les jeunes – va donc être rééditée le samedi 22 avril, toujours à l’arrière de l’église des Pères, site auquel il vous faudra accéder via la rue Achille Debacker.

"Une journée à l’esprit familial"

Avec une configuration très similaire à la version 2022, le programme sera quasiment le même, à quelques adaptations près: "Je ne vais pas changer ce qui a bien fonctionné, pour continuer à faire plaisir à ceux qui sont venus l’an dernier et, pour que ceux qui n’ont pas eu l’occasion de venir, pour qu’ils puissent apprécier ce dont ils ont entendu parler ! sourit l’organisatrice, Nathalie Stevens se dissimulant derrière Matante Hortense. Je veux que tout soit parfait et même mieux que l’an dernier. Je ne laisse donc aucune place à l’improvisation. Les"On verra", ce n’est pas pour moi…"

Le cadre correspond parfaitement à l’esprit du projet. ©ÉdA

Il y aura donc toujours des tablées pour trinquer et grignoter sous les lampions et sur des airs musicaux. "La guinguette commencera d’ailleurs à 11 heures et non plus à 14 heures. Il y aura des bars – dont celui à bières qui sera agrandi, il y avait trop d’attente, l’an dernier – et on double les estafettes gourmandes faisant office de foodtrucks. Il y aura des croquettes sucrées et salées, les fromages des Cleugnottes, les produits de Léon est dans le pétrin, les boissons de Pulpe… mais la guinguette ne se résumera pas à cela. C’est avant tout une journée à l’esprit familial, où l’on vient en famille ou entre amis, où l’on découvrira un marché des artisans – déjà complet pour les inscriptions – au travers duquel chacun y proposera bijoux, thés, miels, glaces, bougies en d’anciens contenants, de la lithothérapie…"

Si les enfants sont les rois lors des ateliers de Matante Hortense, ils le seront aussi au cœur de cet événement. "Le village"Enfants"sera toujours proposé, avec des ateliers autour de la couture, de la poterie… On a aussi décidé de séparer les petits des grands sur les châteaux gonflables, on a aussi pris en compte cette remarque de l’année dernière."

Cette année, il y aura deux estafettes "foodtruck" plutôt qu’une! ©ÉdA

Guinguette, pas guindaille

Guinguette n’étant pas un synonyme du mot guindaille comme certains le pensent parfois, le site fermera au public à 21 heures, "ne serait-ce que par respect pour les riverains de la rue Achille Debacker qui avaient accordé un bon accueil au rendez-vous, l’an dernier. Ce ne sont pas les lieux qui manquent à Mouscron, si certain veulent prolonger !" Et pour celles et ceux qui auraient décidé d’intégrer la guinguette au cœur d’un parcours, "on a aussi décidé de rajouter un parc à vélos, cette année".

Tom, Éric et Candice: des plumes en séance de dédicaces

La nouveauté notable de cet événement sera la présence de trois auteurs hurlus. Cela correspond aussi à la philosophie de partage de la guinguette printanière.

Le complément majeur étoffant ce programme sera la présence de trois auteurs mouscronnois qui viennent chacun d’oser étaler leur talent sur papier… "Écrire un livre, c’est un travail de dingue ! Avec leurs trois styles différents touchant tous les publics, j’ai souhaité les rassembler au centre de l’événement. Ils conviennent bien au concept, avec cette envie de les mettre en avant, résume Nathalie Stevens. Le but est que le public puisse aussi rencontrer ces auteurs, échanger avec eux et acheter leur livre s’ils le souhaitent."

Les livres des trois auteurs. ©ÉdA

Après un premier livre sur la cuisine accessible à tous, Tom Moreels présente son second recueil Cuisiner local valorisant les producteurs parfois méconnus qui nous entourent. "Je suis heureux de rencontrer le public mouscronnois. Avec mes stages à l’étranger, je n’en ai pas toujours l’occasion. Je le fais parfois en livrant mes livres mais cela reste un moment court."

Second recueil aussi pour Candice Dejaegere qui, après l’histoire du Goupil, a écrit et illustré de ses couleurs L’évasion de Boa, le serpent curieux. "Comme pour l’histoire sur le sentier des Fichaux, ce livre-ci reste encore à Mouscron. C’est chouette d’être invitée: je n’avais pas su m’y rendre, l’an dernier, et je le regrettais car j’avais eu beaucoup de retours positifs !"

Enfin, Éric De Lille présentera Carnage – Les Forster, roman historique aux 300 pages haletantes. "J’adhère à toute initiative mouscronnoise, même si j’ai la frousse de la critique, bien que chacune soit bonne à prendre ! sourit ce Hurlu qui a passé toute sa jeunesse en Angleterre, terre où il fut ensuite directeur de stages linguistiques mais également guide à Londres. Son récit se déroule donc logiquement outre-Manche… "C’est l’histoire d’une famille, les Forster. Leur gamin a tout pour lui, il est fils de notaire et sa mère est issue de la noblesse. Il va dans un grand collège mais, malheureusement, la guerre de 1914 éclate. Bon cavalier, il est intégré au régiment qui lui convient. Il entre dans la guerre alors qu’il n’a pas eu de vie amoureuse… Hormis la vie privée qui est romancée, tout est réel. Il n’y a pas une date qui n’est pas juste. Ce n’est pas un Harry Potter, c’est la vraie vie des étudiants de cette époque-là…"