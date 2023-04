Suite à l’un des crashs, c’est un très imposant panneau qui avait été mis au sol par un véhicule.

Celui qui n’est pas du coin aurait très vite pu tourner en bourrique s’il avait respecté ce panneau! ©ÉdA

Couché dans l’herbe depuis très longtemps, il vient d’être retiré. Un panneau tout nouveau tout beau a été replacé.

Sa surface vaste de quelques mètres carrés a nécessité une sacrée logistique pour pouvoir le fixer. Un travail long et fastidieux… qu’un technicien a été amené à défaire, ce mardi après-midi !

En effet, c’est un mauvais panneau de signalisation que nos voisins venaient d’installer. Ainsi, Rekkem et Lauwe comme initialement indiqués étaient devenues Mouscron tandis que Gand et Courtrai menaient à Lille si on respectait les indications !

Un technicien a été renvoyé sur site, ce mardi après-midi, pour ôter toutes les attaches fixant le mauvais panneau indicateur. ©ÉdA

L’erreur a été stipulée aux autorités compétentes et le panneau a donc été retiré. En attendant le bon…