Du sushi classique à la version XL frites

Aussi belles que bonnes, ces petites délicatesses sont notamment proposées depuis quelques semaines par Paul Chea. Derrière son comptoir du haut de la rue de Tourcoing, il prépare des combinaisons lisibles et grisantes. Les tons pastel côtoient les tons francs et les classiques tutoient l’excentrique (le foie gras, la mangue, le fromage frais…)

En texture aussi, le plaisir est là: du moelleux et du crispy. On songe à l’un des succès de la maison: le Big roll, un sushi XL en version frite. Il y a aussi le sushi en couverture de saumon mi-cuit ou encore la brochette de poulet en tempura. "Je propose un peu de chaud mais surtout beaucoup de froid, en portions limitées comme en grands plateaux, et je peux répondre à toutes les demandes puisque je travaille à la commande, je ne produis rien à l’avance."

"La majorité est livrée ou emportée"

Son écolage fut celui du monde. De la Thaïlande jusqu’à Bordeaux et du Portugal jusqu’à la Suisse où il s’est confiné. Il a absorbé les idées les plus plaisantes pour établir sa carte alléchante.

"Je suis originaire de Thaïlande/Cambodge mais je suis arrivé en France, à Roubaix, dès 1979. Après avoir fait de l’import/export, ce n’est qu’à partir de 2001 que j’ai commencé à cuisiner, du thaï, puis en 2009, les sushis. Je suis rentré par hasard dans cet univers, vivant à Paris où le secteur avait besoin de main-d’œuvre. J’ai travaillé pour les trois grandes enseignes de sushis. J’ai aussi beaucoup voyagé et travaillé pour découvrir et m’inspirer des savoir-faire. Je travaille tous les jours pour bien cerner les Mouscronnois afin de décider d’ici l’été quel sera mon jour de congé et pour repenser ma carte. Je constate que les envies restent très traditionnelles, raison pour laquelle j’ai retiré le tofu et le radis mariné…", glisse Paul dont on sent aisément une appétence folle dans son envie de se nourrir des autres pour mieux nourrir les autres, essentiellement à domicile. Si Khun Sushi dispose bien d’une quinzaine de places, il va sans dire que le concept fonctionne essentiellement dans une formule à emporter ou en livraison grâce aux applications, "majoritairement via Takeaway et un peu avec Uber".