Miss Mouscron: à 19 ans, Jade Guillemot succède à Jade Mazinghien (photos)

Ces dernières semaines ont été éprouvantes pour les participantes à l’élection, mais aussi pour les grandes organisatrices du rendez-vous de ce dimanche 2 avril. Marie-Anne Harduin et sa fille Anne ont dû gérer les craintes, le stress, voire les pleurs, des jeunes filles, tout en coordonnant les répétitions, costumes, essayages et même les lessives (!)…. pas facile lorsque l’on vise en permanence l’excellence en tant qu’artistes et créatrices !