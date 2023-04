Mouscron : un deuxième livre de recettes pour Tom Moreels, cuisinier et ambassadeur des producteurs locaux

C’est déjà le deuxième ouvrage culinaire du Mouscronnois qui a soufflé sa vingtième bougie récemment. "Cuisiner simple avec TM", c’était le nom de son premier livre, élaboré pendant le confinement et la fermeture forcée des restaurants. Deux ans plus tard, la suite logique s’intitule "Cuisiner local avec TM", deux initiales qu’il met en avant, comme l’emblème d’un C.V déjà bien rempli, même à un si jeune âge. "Rencontrer et discuter avec les producteurs a été pour moi une vraie claque ", explique le cuisinier hurlu. "Parce qu’on ne peut pas se rendre compte du travail qu’il y a derrière tous ces produits tant qu’on ne se rend pas sur place, tant qu’on n’échange pas avec le producteur."

De la ferme Coppez (Brunehaut) à Miel et Sébastien (Luingne), ou Flo’Maraîchage (Tournai), Tom a pris le temps de la découverte pour faire des producteurs les protagonistes principaux de cette histoire culinaire. "Certains m’ont épaté par leur travail, leur abnégation et leur sens du sacrifice. "

Alors producteurs locaux, certes. Mais voyage assuré avec les plats concoctés par le Mouscronnois, sur base des produits récoltés chez ses partenaires.

Pari réussi ? Les recettes sont originales, mais pas inabordables. Les clichés (du photographe Ricardo Spielers) vous donnent l’eau à la bouche en une fraction de seconde… et les intitulés aussi ! Petit exemple avec une entrée, un plat et un dessert. Commençons par un tartare d’anguille fumée, concombre et crème de citron vert pour partir sur un poulet fermer, butternut, tagliatelles et crème épicée et finir sur des Speculoos d’Antan. On a faim, pas vous ?

"Faire des recettes qui combinent tous nos produits"

S’il avoue volontiers que sa place préférée reste "derrière les fourneaux ", Tom ne le cache pas. Il a pris un "plaisir fou" à partir à la rencontre des neuf producteurs qu’il met à l’honneur dans son deuxième livre. Des producteurs qui se situent tous dans un rayon de trente kilomètres autour de Mouscron.

Parmi eux, Vincent de la Chèvrerie de la Croix de la Grise. Perdu dans un coin bucolique d’Havinnes, le trentenaire élève 70 chèvres et travaille en autonomie complète. Le lait est transformé sur place et sert pour une belle gamme de fromages. "Participer à ce livre permet de parler de notre métier, assez peu connu. Jusqu’ici, les gens n’ont qu’une vague idée de ce qu’on fait ", estime l’éleveur. "Mais ce qui m’a séduit, c’est de donner plusieurs recettes qui regroupent différents produits. Ce livre prouve qu’on ne fait pas que des produits d’exception mais aussi de la vente régulière et accessible à tout le monde. Et les recettes sont à la portée de ceux qui aiment cuisiner sans se prendre la tête", poursuit Vincent.

Fait par un jeune pour (aussi) intéresser les jeunes

L’éleveur pointe aussi un autre avantage. "C’est un livre fait par un jeune cuisinier (20 ans) aussi pour les jeunes lecteurs. Je crois que c’est important de le signaler parce qu’il peut donner envie aux jeunes de cuisiner. C’est mieux si c’est un jeune qui l’écrit plutôt qu’un grand chef plus âgé ou un supermarché qui sponsorise un livre de recettes…"

À Obigies, Virginie et Vivien ont ouvert les portes de l’élevage des 4 Vents à Tom Moreels. "On n’a pas vraiment hésité. C’est plaisant d’avoir un jeune cuisiner professionnel qui s’intéresse à nos produits. L’élevage, c’est un métier où on ne compte pas nos heures, c’est sûr. Alors être mis en avant pour notre travail, c’est une belle récompense." Le couple d’éleveurs salue aussi la façon de faire du jeune homme, "Cuisiner une volaille entière, c’est de plus en plus rare. On le voit avec les professionnels qui passent par chez nous. Tom prouve que c’est encore possible et que le résultat peut être très satisfaisant", conclut Vivien.

Le deuxième livre de Tom Moreels est disponible sur la page Facebook Tm_cuisine ou via les 9 producteurs partenaires.

Son ambition intime ? "Avoir une étoile"

À 20 ans, Tom Moreels dispose déjà d’une belle expérience derrière les fourneaux. Le Mouscronnois sait où il veut aller… et comment y parvenir.

Après une formation à l’école hôtelière de Coxyde, Tom Moreels a pris la direction du Mylord (Ellezelles, 2 étoiles) où il a travaillé pendant un an et demi, avant de s’exiler en France. D’abord à Lyon, dans les cuisines du restaurant 3 étoiles de Régis et Jacques Marcon, puis à Marseille chez Alexandre Mazzia, un autre triple étoilé réputé de la gastronomie française.

Aujourd’hui, le hurlu est revenu dans sa région pour suivre un autre chef étoilé: Benoît Neusy. Le Montois a annoncé son départ du restaurant l’Impératif (Péruwelz) pour prendre les rênes de la nouvelle table en préparation au domaine du Champ d’Eole. "Son objectif est d’en faire un restaurant étoilé. Je serai son second et travaille déjà aux préparatifs à ses côtés", avoue Tom. "L’idée est de prendre exemple sur son travail et son expérience pour pouvoir ouvrir un restaurant dans la région et décrocher une étoile à mon tour.. "