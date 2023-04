En poussant les portes du luxueux hôtel, le salon "Ambassadeur" propose jusqu’au lundi 10 avril une exposition d’œufs en chocolat en version XXL: Bel’Oeuf, contraction de Belgique et d’Œuf, bien sûr !

Qu’on soit petits ou grands, les yeux ne peuvent que s’écarquiller face à tant de gourmandise. Non seulement par la quantité de chocolat blanc, noir et au lait mais aussi par la technicité exposée.

En effet, 22 artisans chocolatiers de Belgique ont été sollicités par l’un des leurs, Marc Ducobu, afin de créer ce qu’on peut qualifier d’œuvre, chacune affichant une hauteur de 50 à 60 centimètres.

"C’était une occasion de rassembler des chocolatiers passionnés. Même si c’est une période assez bien remplie en pleine période de Pâques, ils ont pu réaliser un œuf à leur image et à celle de leur maison."

"J’aime beaucoup la diversité car il n’y a pas un œuf qui ressemble à un autre. Tout le monde est parti dans son univers et c’est ça qui est chouette ! Les artisans ont joué avec des couleurs, des textures. Il y a du modelage, du brillant… On avait juste fixé la hauteur et la créativité a pris le dessus !"

Chaque œuf est l’occasion d’un étonnement.

L’un expose un globe rotatif en son sein. Un autre a été "tranché" afin d’accueillir des roses tout aussi comestible.

Il y a aussi celui en forme de fusée dont la texture cacaotée s’assimile à du cuir !

Sans oublier un œuf couvert de cristaux Swarovski !

"Avec ce résultat, c’est aussi le plaisir de rassembler des Flamands d’Anvers avec des Wallons de Wépion par exemple. Les artisans sollicités m’ont directement dit"Oui, c’est super !"C’était agréable d’avoir des passionnés qui m’ont suivi dans mon idée…"", conclut M. Ducobu.

Une première édition… qui en appelle d’autres. C’est évident !

Hôtel Amigo, 1, rue de l’Amigo, 1 000 Bruxelles. Entrée libre.