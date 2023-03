Mouscron: une boutique "Retro Vintage" inaugurée rue Aloïs Den Reep (photos)

Écrire que les vinyles sont une addiction est un euphémisme lorsqu’on voit qu’ils ont à la fois le contenu mais aussi le contenant grâce à des étagères formées de disques pliés après avoir été chauffés !

Des jouets récents et d’une époque, tout comme les lecteurs ayant un certain cachet. ©ÉdA

Dans la maison familiale, dont une partie du privé devient donc publique après quelques semaines de travaux et d’aménagements, Xavier travaillera en compagnie de son fils Hugo sous statut d’aidant. Ce dernier a chopé le virus de son papa… tout en étoffant la boutique de ses propres centres d’intérêt. De quoi transformer le lieu en véritable caverne d’Ali Baba !

On y trouve aussi CD et DVD mais également tout un univers de figurines – plutôt Marvel – un peu, beaucoup ou passionnément rétro. Et, plus largement, des BD, des objets délicieusement rétro – du vieux magazine jusqu’à la chaise en Formica – ainsi que des mangas et de la friperie.

La façade à proximité de la place de la Justice est immanquable! ©ÉdA

"Je collectionne aussi les disques, le virus m’a été transmis ! J’ai le rap pour musique préférée mais je peux aussi bien écouter de l’ACDC que du Cœur de pirate. Par ailleurs, j’adore les super-héros… qu’on retrouve donc aussi ici", glisse le jeune homme entre un vieux Batman, un Hulk colérique et un C3PO vintage, complété par son papa: "On aime aller chez les gens: on va pour des disques et on ressort avec des statuettes ! J’ai mon radar qui se met en route… Quand ce sera fermé ici, on sera en route mais le client peut aussi venir au magasin puisqu’on fait de l’achat/vente. Et comme on a un hangar plein, il y aura toujours un roulement dans les propositions: j’ai envie qu’on ne sache pas où regarder quand on rentre ici !"

Ouvert du mercredi au samedi, de 10 à 18 heures.