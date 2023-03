29 logements, un pôle multiservice : Solidaris investit 15 millions d’euros pour transformer la rue du Val, à Mouscron

Parlons du projet justement. L’infrastructure actuelle sera complètement rasée. "Le bâtiment est sous-peuplé et ne répond plus aux exigences de 2023", expose Jean-François Albert, le directeur des infrastructures de Solidaris. "Composé majoritairement de vitres, sa rénovation aurait provoqué trop de contraintes."

Solidaris préfère repartir d’une page blanche et d’une pierre plus moderne… mais pas autant que le projet porté et subsidié par la Région wallonne. " On a répondu au tout nouvel appel à projets visant la création de logements d’utilité publique pour personnes vulnérables", précise Lætitia Liénard, vice-présidente de Solidaris pour Mons et la Wapi. 10 millions d’euros sont débloqués pour construire un nouvel édifice composé d’un commerce, d’une nouvelle salle polyvalente et de 29 appartements. Quinze d’entre eux sont des logements inclusifs destinés à des personnes âgées et/ou en situation de handicap physique, trois ont pour vocation d’accueillir des locataires en convalescence. "On comptera également dix appartements à loyer accessible (600 euros pour deux chambres, 400 pour une chambre avec le subside. 900 et 700 sans le subside) et un logement communautaire", poursuit Lætitia Lienard. "Avoir accès à un logement décent est un facteur primordial pour rester en bonne santé. Pourtant, la recherche devient de plus en plus problématique, surtout pour les bénéficiaires d’allocations sociales." Tomber sur un marchand de sommeil n’est pas une chimère.

Solidaris développe ce projet en terre hurlue sur base de chiffres. À Mouscron, la part des + de 65 ans représente 19,3% de la population (contre 17,6% en 2002) et 15% de la population est estimée en situation de handicap. Il y a un an, le nombre de candidatures à un logement social s’élevait à 640. "Notre objectif n’est pas de nous substituer aux pouvoirs publics. On ne le pourrait décemment pas. En revanche, il s’agit d’une offre supplémentaire ", reprend Sébastien Choquet.

Pour faire tourner la "boutique", un coordinateur sera engagé, dont le but sera de veiller au confort et à l’intégration des locataires. Le cahier des charges impose au promoteur un délai assez restreint. Les premiers locataires pourront investir leurs habitations à partir du mois de juillet 2026.

Un pôle logements et un pôle multiservice

Au total, Solidaris investit donc 15 millions d’euros à Mouscron, dont 5 dans un nouveau pôle multiservice, qui remplace des bâtiments abandonnés et squattés. Début des travaux en septembre 2023.